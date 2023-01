Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek: bijna helft leerkrachten ziet kinderen junkfood eten bij lunch

Steeds meer ouders en scholen pleiten voor gezonde schoollunches voor kinderen, in plaats van junkfood. Maar in hoeverre wordt dit eigenlijk toegepast? Tv-programma Pointer onderzocht dit en de uitkomsten zijn niet mals.

Pointer deed samen met DUO Onderwijsonderzoek & Advies onderzoek door middel van een enquête. Driehonderd schoolleiders en vierhonderd leerkrachten vulden de enquête in, waarin werd gevraagd hoe het middageten er nu uitziet op hun school.

Junkfood als lunch

Tegenwoordig zijn de korte lunches op scholen toegenomen, aangezien acht op de tien scholen een continurooster heeft. Vier jaar geleden had drie op de tien scholen dat nog maar. Wat kinderen voor eten meekrijgen naar school, verschilt erg per kind. Zo vertelt een leerkracht dat de één ongezond en veel te veel eten meekrijgt en de ander juist weer veel te weinig. Van alle leerkrachten ziet 49 procent soms of vaak junkfood als lunch.

33 procent van de leerkrachten maakt zich zorgen over het eetgedrag van de kinderen in hun eigen klas. „De kinderen eten bijna allemaal witbrood met zoet beleg”, vertelt een leerkracht uit de enquête van Pointer. „Ze drinken sap en krijgen koekjes en snoepjes mee.” Ook vinden deze leerkrachten de verschillen in het eten dat kinderen meekrijgen groot.

Arme en rijke gezinnen

Deze verschillen in de boordtrommels zien de leerkrachten ook tussen rijke en arme gezinnen. Een leerkracht vertelt: „Mensen willen wel gezond, maar kunnen het niet betalen. Snoep en koek is nu eenmaal veel goedkoper.” Hoewel geld uiteraard meespeelt, is dat zeker niet altijd de reden dat ouders ongezond eten meegeven. Een andere leerkracht vertelt: „Ondanks dat we in een goede buurt wonen, zie ik toch erg veel koek en zoete dranken.”

Hoewel dit onderzoek misschien niet voor heel Nederland spreekt, komen de resultaten wel overeen met onderzoeken van het CBS en het RIVM. Volgens hun cijfers uit het laatste onderzoek, dat was in 2017, eet minder dan de helft van alle kinderen tot 12 jaar genoeg groente en fruit. Ook krijgt 90 procent van alle kinderen meer suiker binnen dan aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Gezond eten en drinken op school

De helft van de scholen uit het onderzoek hanteert al een beleid waarin ze sturen op gezond eten en drinken op school. 65 procent van de leerkrachten ziet dat het werkt en het bewustzijn ook groeit onder de ouders. Helaas zijn er nog steeds scholen die nog niet het gewenste resultaat zien, ondanks het promoten van gezonde voeding en kinderen dikker zien worden.

Volgens het RIVM zou door een gezonde schoollunch in combinatie met een bewegingsprogramma het overgewicht onder kinderen kunnen dalen met ruim 3 procent. Nu is het de vraag of scholen daarop zitten te wachten? Maar 32 procent van de schoolleiders ziet het zitten. „De bemensing wordt een probleem. Mensen van buiten zijn niet op de hoogte van de behoeftes van kinderen, ‘eigen’ mensen is te duur”, vertelt een directeur uit de enquête van Pointer.

Verschillende meningen

Ook leerkrachten zijn niet overdreven enthousiast. Een leerkracht vertelt: „Gezond eten en bewegen is belangrijk. Wel zouden er andere mensen dan de leerkrachten ingezet moeten worden om dit te regelen.” Iemand anders: „Ik vind dat niet alles op het bordje van onderwijs gegooid moet worden.” Andere leerkrachten vinden de lunch en de voeding van kinderen de verantwoordelijkheid van ouders.

Uit het onderzoek blijkt dus dat kinderen nog veel ongezond eten tijdens de lunch op school, maar dat het lastig is om daar echt een oplossing voor te vinden. De meningen lopen uiteen over het onderwerp, wat het ook niet makkelijker maakt. Kortom, er is nog werk aan de winkel om een oplossing te vinden dat geschikt is voor alle partijen.