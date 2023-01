Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom het zo ontzettend lastig is om te bepalen hoe oud de aarde is

De leeftijd van de aarde is iets waar we nog steeds niet helemaal achter zijn. Wetenschappers schatten dat onze planeet ongeveer 4,5 miljard jaar oud is. Maar hoe meer onderzoek er wordt gedaan, hoe vager het antwoord blijkt te zijn. Voordat je de leeftijd van de aarde kunt bepalen, moet je namelijk eerst weten hoe de aarde is ontstaan. En dat is voor menig wetenschapper nog steeds een groot vraagteken.

Volgens Thomas Lapen, geoloog en voorzitter van de afdeling atmosferische wetenschappen van de Universiteit van Houston, is de aarde niet ineens ontstaan. Het simpele onstaan door ‘slechts’ een oerknal is volgens Lapen dus onmogelijk. De aarde is net als mensen en dieren geëvolueerd. Zo’n proces kan miljoenen jaren duren. Om de leeftijd van de aarde te bepalen moeten onderzoekers daarom een punt aanwijzen in de geschiedenis dat beschouwd kan worden als de eerste vorming van de aarde.

Wanneer was de eerste vorming van de aarde?

Ongeveer 4,6 miljard jaar geleden ontstonden er gasdeeltjes die zweefden in een baan rond de zon. In de eerste miljoenen jaren van het zonnestelsel botsten deze deeltjes en versmolten ze tot asteroïden. Die ruimterotsen botsten ook weer met elkaar en werden groter en groter. Dit proces bleef zich herhalen en vormde uiteindelijk het zonnestelsel waar we in leven.

Maar een planeet is veel meer dan een verzameling rotsen. Terwijl de ruimterotsen zich bleven opstapelen ontstonden er ook andere lagen, zoals: de aardkern, de mantel en de aardkorst. Je voelt hem vast al aankomen: ook dit proces kostte honderden miljoenen jaren. Sommige wetenschappers beschouwen de vorming van deze aardlagen als het startpunt van onze planeet.

Giant impact theory

Lapen denk dat dit echter op een later moment was. Volgens een wetenschappelijke theorie genaamd, de giant impact theory, botste de eerste versie van de aarde met een andere asteroïde ter grootte van Mars. Toen de twee tegen elkaar sloegen, versmolt het puin tot een ander hemellichaam: de maan. Naast het ontstaan van de maan zouden er ook veel andere processen plaats hebben gevonden. In die tijd kan bijvoorbeeld een dikke magma-laag de proto-aarde hebben bedekt.

Bij de botsing vermengde het materiaal van beide hemellichamen zich en versmolten ze tot de aarde en de maan die we vandaag de dag kennen. Er is ook bewijs voor deze botsing gevonden. Bij zowel aard- als maangesteente zijn dezelfde zuurstofresten gevonden. Als deze gebeurtenis de geboorte van onze planeet zou betekenen, dan zou de aarde ergens tussen de 4,4 miljard en 4,52 miljard jaar moeten zijn.

Gaan we ooit een antwoord krijgen?

Over het ontstaan van de aarde gaan slechts theorieën rond. Een exact aantal jaar blijft toch moeilijk vast te stellen. Gelukkig geven de wetenschappers nog niet op. Er zijn al nieuwe technieken om nauwkeuriger naar monsters van de maan, meteorieten en asteroïden te kijken. Rotsen die zijn gevonden tijden de Chinese Chang’e 5-missie naar de maan worden bijvoorbeeld nog steeds bestudeerd. Tijdens het NASA’s Artemis-programma worden ook nieuwe maanstenen verzameld. Dus wie weet komen we er ooit echt achter.