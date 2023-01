Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fakkel-man van Sigrig Kaag is lijsttrekker Jezus Leeft!: ‘De enige kandidaat’

De kandidatenlijst van de partij Jezus Leeft! in Noord-Holland wordt aangevoerd door Max van den Berg. De Amsterdammer stond vorig jaar met een brandende fakkel voor het huis van minister Sigrid Kaag.

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag in hoger beroep 174 dagen cel en zes maanden voorwaardelijk tegen hem. Het hof doet 13 februari uitspraak in deze zaak. Van den B., zoals hij toen in de media nog heette, schreeuwde complotleuzen. Het geschreeuw was te horen op beelden op social media. Onder zowel politici als veel Nederlandse burgers ontstond grote woede over de actie.

Fakkel-man Kaag enige kandidaat Jezus Leeft

Een zegsman van de partij Jezus Leeft! bevestigt berichtgeving van De Telegraaf over de lijsttrekker bij de Statenverkiezingen in Noord-Holland. „Hij staat op de lijst. Hij is de enige kandidaat”, aldus de woordvoerder. „We zoeken mensen die geen water bij de wijn doen. Mensen die staan voor hun woord.”

Partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen kunnen vandaag tot 17.00 uur hun kandidatenlijsten indienen bij de centrale stembureaus. Die onderzoeken of de ingeleverde documenten kloppen en of er informatie ontbreekt. De stembureaus komen vrijdag in openbare zitting bijeen om de kandidatenlijsten vast te stellen. Partijen hebben dan nog tot en met 7 februari om daar bezwaar tegen in te dienen. Uiterlijk op maandag 13 februari doet de Raad van State uitspraak over deze bezwaren. Daarna zijn de kieslijsten definitief.



Waar staat Max van den Berg voor?

De partij van Kaag-belager en ‘fakkel-man’ Van den Berg staat voor ‘een maatschappij gebaseerd op liefde en gerechtigheid’. Verschillende punten zijn opgenomen in een speciaal Jezus Leeft!-programma voor Noord-Holland. ‘Uit de EU’, is een van de programmapunten: „Onze eigen boontjes doppen in elke provincie.”

Jezus Leeft! staat verder onder meer voor zelfstandiger provincies, het sluiten van abortusklinieken en referenda over beslissingen die burgers direct raken. Verder wil de partij een verbod op drugs, veel hardere straffen voor drugsdealers en ‘echtscheidingen op allerlei manieren voorkomen’.