Opvoedvraag: ‘Ik ben alleenstaande vader en mijn dochter is voor het eerst ongesteld’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Marc: „Ik ben alleenstaande vader en mijn dochter is voor het eerst ongesteld, hoe pak ik dit aan?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hi Lisa,

Ik ben een alleenstaande vader van een dochter (12) en een zoon (9), hun moeder is een paar jaar geleden helaas overleden en ik heb geen nieuwe vrouw in mijn leven. Nu is mijn dochter laatst voor het eerst ongesteld geworden, ik had dit totaal nog niet verwacht en was er niet op voorbereid. Zelf schrok ze ook behoorlijk. Ik weet als man weinig over menstrueren, hoe pak ik dit aan?

– Groetjes,

Kevin”

Het antwoord

„Hai Kevin,

Ik kan me best voorstellen dat het als man lastig is om je dochter hierbij te helpen. Ten eerste, 12 is een hele gemiddelde leeftijd om voor het eerst ongesteld te worden, dus dat is niet iets om je zorgen over te maken.

Je dochter is dus ongesteld geworden en heeft dat aan jou verteld, dat is natuurlijk al heel fijn. Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om haar te helpen. Schaf bijvoorbeeld verschillende soorten menstruatieproducten aan, zo kan ze zelf proberen wat ze prettig vindt. Je hebt natuurlijk maandverband en tampons, maar er is tegenwoordig ook menstruatieondergoed en er zijn menstruatiecups.

In het begin zullen maandverband en menstruatieondergoed het makkelijkste zijn in gebruik, omdat het inbrengen van menstruatieproducten misschien nog lastig of spannend is voor je dochter. Je kunt ook een paar soorten maandverband halen, met vleugels, zonder vleugels, dik en dun. Zo kan je dochter zelf kijken wat ze fijn vindt.

Leg je dochter verder uit dat ongesteld zijn meer is dan alleen bloedverlies. Je kan ook last hebben van buikpijn, hoofdpijn en moodswings. Vertel haar dat het normaal is en dat het erbij hoort. Zorg ook dat je dochter weet dat ze (als ze wil) alles gewoon mag doen, wat ze anders ook zou doen. Sporten, rennen en zelfs zwemmen. Maar als ze zich niet goed voelt, is het natuurlijk ook prima om gewoon met een kruikje en Netflix op de bank te zitten.

Wat verder misschien nog leuk is, is om dit bijzondere moment te vieren. Dat kan met iets simpels als een lekkere chocoladetaart, of je pakt groter uit met bijvoorbeeld een dagje weg. Zo is het niet allemaal alleen maar kommer en kwel.

In dit artikel lees je nog meer dingen die je als vader wil weten wanneer je dochter ongesteld wordt.

Succes!”

