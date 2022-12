Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Marja: „Mijn zoon (6) wil jurkjes aan naar school, zal ik dat toelaten?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon (6) wil jurkjes aan naar school, zal ik dat toelaten?’

„Hoi Lisa,

Mijn zoon van zes wil heel graag jurkjes aan naar school, maar ik ben bang dat hij daarmee gepest zal worden. Tot nu toe heb ik steeds manieren gevonden om eronderuit te komen, alleen wil hij het zó graag dat ik het niet langer kan negeren. Zal ik hem naar school toe laten gaan in een jurk, met het risico dat hij gepest wordt?

– Groetjes,

Marja”

Het antwoord

„Hai Marja,

Ik kan me voorstellen dat je het spannend vindt om je zoon in een jurk naar school te laten gaan. Je weet immers niet hoe andere kinderen (en volwassenen) hierop reageren. Ook al is het 2022, het is denk ik een feit dat je zoon in een jurk kwetsbaarder zal zijn, dan wanneer hij ‘doorsnee jongenskleding’ draagt. Maar het gevoel dat je ouders je steunen en dat je mag zijn wie je wilt zijn, weegt daar denk ik zeker tegenop.

Ik zou dus zeggen: je kunt je zoon prima in een jurk naar school laten gaan. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat de leraar of andere kinderen er negatief op reageren, kun je het misschien wel van te voren aangeven bij de juf of meester. Zo geef je aan dat jij het prima vindt en dat je verwacht dat er op school normaal mee om wordt gegaan.

Misschien kun je ook je zoon voorbereiden en hem uitleggen dat sommige mensen er anders op kunnen reageren, maar dat hij zich daar niets van aan moet trekken.

Het hoeft op deze leeftijd trouwens nog niets te betekenen dat je zoon graag jurkjes draagt. Pas als je merkt dat hij écht een meisje wil zijn, of dat hij een afkeer heeft van het ‘jongen-zijn’, dan is het goed om dit in de gaten te houden en in gesprek te blijven met hem. Zo kun je ook tijdig eventueel extra begeleiding inschakelen. In dit artikel lees je meer over genderdysforie.

Succes!”

