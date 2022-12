Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Last van scheetjes? Dat kan door dit voedsel komen

Heb je binnenkort een date, een sollicitatiegesprek of een andere belangrijke afspraak? Dan kun je van te voren een aantal etenswaren beter vermijden. Want je wil door winderigheid geen slechte indruk achterlaten. Van welk voedsel je scheten gaat laten, dat zocht Metro voor jou uit. Voedingsdeskundige Manon Wouters geeft antwoord op alle vragen als het om de combinatie tussen eten en scheten gaat.

„Als je het helemaal op safe wil spelen, kun je het beste 1 à 2 dagen voor een date oppassen met wat je eet. Ook voldoende rust helpt bij het voorkomen van winderigheid.”

Voeding waar je scheten van gaat laten

Zoetstoffen

Hiermee moet je oppassen, want tegenwoordig worden er in veel producten zoetstoffen gebruikt. Wouters zegt: „Suikervervangers als xylitol, wat onder andere zit in peperkoek zero en suikervrije kauwgum, zijn moeilijk op te nemen door je darmen. Wanneer je hier te veel van eet, gaan deze stoffen gisten dat leidt tot gasvorming in de darmen.”

Bruine bonen

Deze had vast iedereen op de lijst verwacht. Het is geen fabeltje, van bruine bonen word je echt winderig. Bruine bonen bevatten galacto-oligosachariden (GOS), dit zijn vezels die onder de prebiotica vallen. „Deze vezels kunnen zijn heel gezond voor onze darmen, ze dienen als voeding voor de goede darmbacteriën. Bij het verteren van die prebiotische vezels door onze darmbacteriën komen er gassen vrij, wat zorgt voor winderigheid”, vertelt Wouters.

„Sowieso voedsel dat veel vezels bevat, zorgt bij de meeste mensen voor winderigheid”, voegt ze toe. „Als jij een normale hoeveelheid vezels eet, wat trouwens zit in volkorenproducten en fruit, laat jij waarschijnlijk een normale hoeveelheid winden.”

Eiwitten

Misschien niet het beste nieuws voor sporters, ook van (te veel) eiwit word je winderig. „Ik begeleid veel sporters, die ik adviseer meer eiwitten te eten. Wanneer ze dit gaan doen, krijg ik regelmatig te horen dat ze meer winden gaan laten”, lacht Wouters. Bij een gezond dieet hoort sowieso gewoon winden laten.

Prei en ui

Prei en ui kun je voor een date beter ook vermijden. „Vooral als ze rauw zijn”, meent de voedingsdeskundige. Dat heeft te maken met de zogeheten fructanen die erin zitten. Deze ketens van fructose (vruchtensuiker) kunnen maar moeilijk worden afgebroken door het menselijk lichaam. Dat betekent dat de boel lekker gaat gisten, met windjes tot gevolg.

Zo voorkom je winderigheid

Als je deze tips nét te laat leest, wees gerust, je kunt er wat tegen doen. „Al is het voorkomen altijd nog het beste”, zegt Wouters. Ze vervolgt: „Tijdens wandelen of sporten stimuleer je je darmen en laat je vaak ongemerkt kleine scheetjes. Bij darmen die niet voldoende beweging komen, hoopt het gas op en dan komt het er af en toe ook in grote hoeveelheden uit. Dus een tip voor iedereen: even een flinke wandeling maken voor de date!”

