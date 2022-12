Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 oefeningen voor de spier die iedereen overslaat in een workout

Wanneer we het hebben over trainen, denk je waarschijnlijk meteen aan het oppompen van je spieren in de sportschool en niet aan je ogen. Toch zouden we met z’n allen juist die spier vaker moeten trainen.

Je ogen gebruik je de hele dag. Je stelt scherp, bekijkt dingen van veraf en staart ermee naar een lichtgevend scherm zoals je nu aan het doen bent. Toch slaan we het trainen van de de oogbollen steevast over tijdens een trainingsschema.

Oefeningen voor je ogen

Om hier verandering in te brengen, bedacht een team van opticiens samen met vitaliteitscoach Olga Commandeur (je weet wel, die van Nederland in Beweging) oogoefeningen om je ogen zowel te trainen als rust te geven. Want wist jij dat je per jaar zo’n 5,2 miljoen keer knippert? Het kan dus geen kwaad om je ogen soms wat meer rust te geven.

De onderstaande korte, ontspannende oefeningen gaan ervoor zorgen dat je jouw ogen traint en rust gunt. Doe ze vooral na een lange werkdag of na een avond Netflixen. Al die beeldschermen werken namelijk nog uitputtender voor je oogspieren.

Oefening 1: scherpstellen

Kijk naar je (open) hand dichtbij, focus hier 3 tellen op. Sluit je ogen en richt je hoofd naar een voorwerp verder weg (5 tot 10 meter bij je vandaan). Open je ogen en focus direct 3 tellen op dit voorwerp. Sluit je ogen en kijk weer 3 tellen naar je hand, et cetera. Doe dit 3 tot 5 keer.

Oefening 2: snelle wissel

Deze oefening is een snelle versie van oefening 1. Knijp je ogen dicht, draai je hoofd en focus direct kort op wat je ziet. Of dat dichtbij of ver weg is, maakt niet uit. Knijp weer dicht en draai je hoofd andere richting op. Ga nu naar rechts, links, omhoog… En focus. Doe dit 10 keer achter elkaar.

Oefening 3: rondkijken

Deze oefening is ook goed voor je nekspier. Kijk eerst omhoog, knipper met je ogen, kijk naar rechts, knipperen, kijk naar beneden, knipperen en kijk naar links, knipperen. Dit herhaal je een aantal keer.

Oefening 4: oog voor oog

Dek één oog af met je hand en focus op een voorwerp. Wissel direct van hand en oog en focus op hetzelfde voorwerp. Focus vervolgens op een ander voorwerp en wissel van hand en oog. Zo stellen je ogen zich los van elkaar scherp.

Oefening 5: ontspanning

Kijk rustig naar iets moois, adem diep in door neus, sluit rustig je ogen. Blaas langzaam uit door je mond terwijl je heel bewust ‘kijkt’ naar de binnenkant van je oogleden. Herhaal dit 3 keer.