Met deze truc ben je veertig dagen vrij in 2023 met 17 vakantiedagen

Het jaar is bijna voorbij, dus worden onze opgesoupeerde vakantiedagen in 2023 opnieuw dankbaar aangevuld. Maar heb je ook altijd het gevoel dat je nooit genoeg vakantie hebt? Door deze slimme truc toe te passen, ben je volgend jaar veel beter uitgerust.

Aangezien je duidelijk met vakantie moet, zullen we de optelsommetjes voor onze rekening nemen. Door deze truc met vakantiedagen ben je 40 dagen vrij in 2023.

40 dagen vrij in ruil voor 17 vakantiedagen in 2023

Volgens de wet heb je in 2023 recht op minstens 20 vakantiedagen, maar werkgevers geven meestal een aantal dagen extra vrij. Op basis van de data waarop volgend jaar de officiële feestdagen vallen, hebben we berekend dat je 40 dagen vrij kan hebben als je 17 vakantiedagen strategisch inplant.

Natuurlijk kun je bij onderstaande data ook kijken wanneer je het liefst vrij bent. Misschien ben je liever met kerst een weekje vrij, in plaats van met Pinksteren. In andere woorden: doe met de informatie wat je wilt.

Slim inzetten vakantiedagen 2023

Open Skyscanner maar alvast om te checken waar je het voordeligst naar toe kan vliegen. Koffers gepakt? Nog even wachten tot april. Dan ben je in ieder geval écht toe aan zon, zee en strand.

Goede Vrijdag, Pasen en Paasmaandag (1 tot en met 10 april vrij)

Goede Vrijdag, de eerste wettelijke feestdag na Nieuwjaarsdag, valt in 2023 op 7 april. Pasen op 9 april. Helaas een week eerder dan in 2022, waardoor we niet optimaal kunnen profiteren van de combinatie met Koningsdag. Maar door de volgende vakantiedagen in 2023 op te nemen kun je ook al een slag slaan.

3 april

4 april

5 april

6 april

Door slechts vier vakantiedagen op te nemen, kun je rond Pasen 10 dagen vrij zijn.

Koningsdag (24 tot en met 30 april vrij)

En het glas is altijd halfvol; dus gaan we gewoon twee keer op vakantie in april 2023 met de volgende vakantiedagen.

24 april

25 april

26 april

28 april

Als je bovenstaande data vrij neemt, kun je een hele week op reis. Een totaal van 18 dagen rust voor de helft van de vakantiedagen in de maand april.

Hemelvaartsdag en Pinksteren (18 tot en met 29 mei vrij)

In ruil voor 6 vakantiedagen kun je eind mei 12 dagen vrij zijn.

19 mei

22 mei

23 mei

24 mei

25 mei

26 mei

Eventueel neem je ook de week van Hemelvaartsdag zelf erbij, dan krijg je 15 dagen rust voor 9 vakantiedagen in 2023.

Kerstmis en Nieuwjaar (23 december tot en met 2 januari vrij)

Gelukkig vallen Kerstmis en Nieuwjaar niet in het weekend in 2023. Voor slechts drie vakantiedagen pak je een welverdiende rust van 10 dagen.

27 december

28 december

29 december

Met andere woorden kun je met slechts 17 vakantiedagen daadwerkelijk 40 dagen op vakantie gaan in 2023. Perfect genoeg om zelf nog een weekje of twee rond te reizen tijdens de zomermaanden. Stuur je ons een ansichtkaartje?