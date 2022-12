Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Ik wil graag een kind, maar mijn man heeft geen kinderwens’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Anna: „Ik wil graag een kind, maar mijn man heeft geen kinderwens.”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Ik ben een vrouw van 32 jaar en ik ben inmiddels al vijf jaar samen met mijn man. Nu heb ik niet echt een opvoedvraag, maar hopelijk kan ik die binnenkort wel stellen, want ik wil heel graag een kind. Mijn man heeft echter geen kinderwens en ziet dat dus helemaal niet zitten. Natuurlijk hebben we het daar wel eerder over gehad, maar we dachten allebei dat we er op een gegeven moment wel samen uit zouden komen. Nu begint voor mij de tijd echter te dringen en ik weet niet of hij ooit nog van gedachten gaat veranderen. Wat kan ik doen?

– Groetjes,

Anna”

Het antwoord

„Hai Anna,

De beslissing om voor een kind van jullie samen te gaan, is er eentje die je samen moet nemen. Dat is logisch, want een kind krijgen is nogal een grote levensgebeurtenis. Dus de enige oplossing voor je probleem is misschien een inkoppertje, maar daardoor niet minder waar. Namelijk: communicatie.

Ten eerste doe je dat door goed naar hem te luisteren. Klinkt logisch, maar veel mensen maken er in discussies een sport van om de ander zoveel mogelijk te overtuigen van hun gelijk. Niet verstandig. Luister daarom naar hem met een open houding. Welke bezwaren heeft hij en wat voelt hij? Je man zal zich dan hopelijk gehoord en begrepen voelen, waardoor hij of zij ook meer open naar jouw mening zal luisteren.

Lukt dat niet, dan kun je in tweede instantie ook de hulp zoeken van een professional. Iemand die een neutrale en bemiddelende rol kan spelen. Dit kan soms helpen om nieuwe inzichten te geven. Maar het belangrijkste om te onthouden is denk ik, dat als je met hem een kind wilt, dat je er dan allebei achter moet staan. In dit artikel lees je nog meer tips om de babytalk bespreekbaar te maken.

Succes!”

