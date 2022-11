Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Hoe doe je dat eigenlijk: de verjaardag vieren van je kind?’

Columnist Japke Janneke (31) is dol op hardlopen en wielrennen én is moeder van zoontje Len (11 maanden). Samen met haar vriend Kai woont ze in Haarlem. Voor onze collega’s van Famme schrijft Japke Janneke iedere twee weken een eerlijke column over alles waar ze tegenaan loopt in het moederschap. Die column plaatsen we ook hier.

„Nog twee weken en dan is het zo ver: Len z’n eerste verjaardag. Een mijlpaal! Mijn kleine baby is gewoon een jaar oud. Dat is iets om zeker groots te vieren. Of toch niet? Hoe vier je dat eigenlijk? En vergeten we ook niet iets te vieren?

Op Instagram volg ik veel moeders met een kindje in dezelfde leeftijd. Een aantal daarvan hebben zo’n eerste verjaardag onlangs gevierd en dat gaf mij de kans om een beetje af te kijken. Hoe doe je dat eigenlijk: de verjaardag vieren van je kind? Uiteraard is dit, net als eigenlijk alles rondom je kind, ontzettend persoonlijk.

De eerste verjaardag

Zo pakte een grote influencer enorm uit bij de verjaardag van haar dochter. Een groots feest met specifiek thema, grote bijpassende ballonnen, springkussens, veel kinderen en een afgehuurde en compleet gestylede locatie. Ten eerste hebben wij daar het budget niet voor, maar het belangrijkste is denk ik dat dit niet bij ons én bij Len past.

Omdat Len één wordt, vind ik het uiteraard wel heel leuk om er echt bij stil te staan en meerdere mensen uit te nodigen. Ik kan me voorstellen dat je dit bij een eerste verjaardag doet, maar dat de verjaardagen die volgen misschien wat kleiner en anders zullen zijn, omdat je kindje dan zelf ook vriendjes heeft en er dus misschien een speciaal kinderfeestje komt.

Thuis of op locatie?

Zei ik kinderfeestjes? Ik ben nog even heel blij dat we nog niet in die fase zitten. Gauw terug naar z’n eerste verjaardag! Vrienden en familie worden dus zeker uitgenodigd. Een kindvriendelijke locatie afhuren leek me nog wel interessant, omdat wij niet zo ontzettend groot wonen. Helaas kon ik niet echt een geschikte plek vinden die prijstechnisch en qua ruimte bij onze wensen aansloot. We vieren het dus lekker thuis.

Inmiddels zijn vrienden en familie uitgenodigd. Dan komt de onvermijdelijke vraag: wat zijn de cadeauwensen van Len? Of eigenlijk van jullie als ouders. Daar zijn Kai en ik dan wel heel duidelijk in. Het liefst een paar degelijke dingen waar hij lang plezier van heeft, maar ook hebben we vrienden met kinderen gevraagd om vooral iets in te pakken waar hun eigen kinderen op uitgekeken zijn. Duurzaam, financieel iets fijner in deze dure tijd én Len is er net zo blij mee!

Genoeg te vieren

Natuurlijk komt er een taart met een verjaardagskaarsje, slingers en ballonnen. Er is namelijk genoeg te vieren. Want naast dat we natuurlijk vooral stilstaan bij Len z’n eerste bijzondere levensjaar, vind ik dat je als ouder ook wat te vieren hebt. Want hallo: je hebt al een jaar lang een nieuwe rol vervuld en wat voor één?! Het eerste levensjaar van een kind, en vooral een eerste kind, is een rollercoaster. Je maakt zoveel mee, je groeit, ontwikkelt, gaat onderuit, offert jezelf op, draagt de grootste verantwoordelijkheid ooit en hebt daarnaast ook nog voor jezelf te zorgen. Jouw kind is één jaar en jij bent één jaar ouder. Dat verdient zeker taart, slingers en ballonnen.”