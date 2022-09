Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sluiting zwembaden en ijsbanen dreigt wegens hoge energieprijzen

De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) is bang dat zwembaden moeten sluiten vanwege de hoge energieprijzen. Zo’n 200 van de bijna 640 openbare zwembaden zullen het einde van het jaar mogelijk niet gaan halen door het aflopen van hun energiecontract. De bond baseert zich op de gegevens van de Werkgeversvereniging in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ).

Ook de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) maakt zich zorgen over de sluiting van kunstijsbanen door de hoge energieprijzen. Die zijn normaal gesproken tussen de 15 en de 20 procent van de totale kosten. Maar bij het afsluiten van een nieuw contract kunnen de energielasten volgens de bond tot zo’n 50 procent stijgen. De KNSB denkt dat zes van de acht ijsbanen daardoor dit jaar moeten sluiten.

Stijgende energieprijzen worden ‘onmogelijk’

In 2023 zullen de overige kunstijsbanen en zwembaden opnieuw een energiecontract moeten afsluiten. Als de prijzen blijven stijgen, kunnen ook zij de kosten volgens de bonden onmogelijk dekken. De totale lastenstijging voor alle ijsbanen en zwembaden over 2022 en 2023 komt uit op 378 miljoen euro.

De twee bonden vrezen voor een verarming van de sport als er geen maatregelen worden genomen. „Schaatsverenigingen zijn ’s winters volledig afhankelijk van de kunstijsbanen”, zegt de directeur van de KNSB, Herman de Haan. „Als die sluiten, kunnen hun 40.000 leden en de ruim 200.000 andere wekelijkse schaatsers buiten verenigingsverband nergens anders heen.”

Eventueel noodfonds

Ook de KNZB vreest voor de toegankelijkheid van het zwemmen. „Zwemmen is uiteraard heel gezond, maar het is ook van groot belang voor de veiligheid in ons waterrijke land dat mensen blíjven zwemmen”, zegt de directeur van de KNZB, Aschwin Lankwarden.

De sportbonden willen dat er een structurele oplossing komt voor het probleem. Een daarvan is het verduurzamen van de accommodaties. Ook willen de bonden dat er een noodfonds komt om de ijsbanen en zwembaden open te houden.

Stookkosten

Volgens de zwembond KNZB moeten honderden zwembaden komende winter de deuren sluiten vanwege de stookkosten, schrijft RTL Nieuws. „Bij de huidige energieprijzen gaan we 250.000 euro per jaar betalen”, vertelt Frans Lievens, manager van Zwembad Reynaertland in Hulst, tegen de krant. „We hebben nu een variabel contract. Ik ben manager van twee zwembaden, in Hulst en in Oostburg. Waar we voorheen op een jaarlijks bedrag van rond de 70.000 euro zaten voor gas en elektra per locatie, is dat nu zo’n 250.000 euro per locatie.”