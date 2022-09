Opvoedvraag: ‘Mijn dochter verheft de hele dag haar stem, wat kan ik doen?’

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Merel: „Mijn dochter verheft de hele dag haar stem en maakt veel geluid, wat kan ik doen?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter verheft de hele dag haar stem en maakt veel geluid, wat kan ik doen?’

„Hi Lisa, mijn dochter van vier maakt veel geluid. Ze praat hard, ze zingt hard en als ze boos is schreeuwt ze hard. Ik heb haar al vaak uitgelegd dat ze iets minder geluid moet produceren. Natuurlijk vind ik het fijn om te zien dat ze vrolijk is en zingt, maar als ik met iemand in gesprek ben bijvoorbeeld, dan is dat vervelend. Ik krijg haar namelijk nauwelijks stil. Wat kan ik doen?”

– Liefs, Merel”

Het antwoord

„Hai Merel, kinderen kunnen veel geluid maken, daar weet ik alles van. Soms heb ik er zelf ook moeite mee, vooral als ze alle vier door elkaar heen tetteren en ik maar met moeite over het kabaal heen kom. Toch denk ik dat het goed is om te bedenken of het écht een probleem is dat je kind geluid maakt. Schreeuwen is natuurlijk niet de bedoeling, net zo min als heel hard door een gesprek heen praten.

Maar zingen, ook al is het hard, is dat erg? Ga bij jezelf na of het probleem bij jou ligt of bij je dochter. Wil ze aandacht van je? Besteed dan even aandacht aan haar of vertel haar dat je straks tijd voor haar hebt. Maar het kan ook zijn dat het eigenlijk wel meevalt en dat je gewoon niet zoveel kunt hebben op dat moment. Zelf merk ik bijvoorbeeld dat ik er minder goed tegen kan wanneer ik moe of overprikkeld ben. De geluiden komen dan letterlijk harder bij me binnen en ik raak sneller geïrriteerd. Wat dan kan helpen zijn noise reducing oordopjes, die zorgen ervoor dat je nog wel alles hoort, maar iets minder hard.

Verder kun je natuurlijk op een rustig moment met je dochter praten. Leg haar uit in welke situaties het wél en in welke situaties het niet gepast is om hard te zingen of praten. Vertel haar dat als jij in gesprek bent, dat ze dan haar zachtere stem moet gebruiken. Of stel een dagelijks een zingmoment in, waarop ze net zo hard mag zingen als ze zelf wil. Succes!”

