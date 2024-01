Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#339 ‘Ik ga in therapie, want dit kan niet zo doorgaan’

Maud heeft last van een kleine winterdip. Ondertussen is ze bezig met haar doelen voor 2024. Naast haar huwelijk, sporten en twee maanden geen alcohol drinken wil ze de vriendschap met Rochella beëindigen. Maar als ze een video ziet van Rochella’s kids, begint ze toch te twijfelen. Ze besluit haar beste vriendin een brief te schrijven, met uitleg over wat er moet veranderen. Terwijl ze druk aan het tikken is, gaat de bel…

Ik schrik niet alleen van Rochella, maar ook van de enorme bos bloemen en de hartballon. „Wow, of nou ja, hoi!”, roep ik verbaasd. Ik ben echt een beetje in shock en ergens ook geïrriteerd. Ik heb een hekel aan onverwachts bezoek. Rochella lijkt mijn gedachten te lezen of ze kent me toch beter dan ik denk. „Lieve Maud, jaaa… ik weet dat je het haat als mensen onaangekondigd voor je deur staan, maar ik kreeg je niet te pakken. Het spijt me echt dat ik me zo als een debiel heb gedragen”, zegt Rochella met een trillende stem.

Therapie

Ze geeft me de bos bloemen, ballon en een brief. „Lees maar wanneer je er zin in hebt”, zegt ze. Ik ben perplex en weet niet goed wat ik hiermee aanmoet, het voelt bijna als een break-up. „Dit is heel lief Rochella, ik waardeer het. Wil je anders even bovenkomen? Want dit voelt ook zo onpersoonlijk. Of komt Robert ten Brink straks aanlopen?” Rochella begint te lachen en daarna rollen de tranen over haar wangen. „Je bent mijn beste vriendin en je hebt altijd alles voor me gedaan. Het spijt me dat ik er zo’n zooitje van heb gemaakt.”

Radeloos

Een paar minuten later zitten we aan de thee en komt het hoge woord er bij Rochella uit. Ze heeft niets gedaan met Joey tijdens oud en nieuw. Ergens geloof ik haar wel. „Maar ik snap ook dat jij je twijfels hebt. Ik wil dat mensen me weer vertrouwen. Levi, mijn zus en jij zijn de belangrijkste personen in mijn leven, naast mijn kinderen.” Ik heb Rochella nog nooit zo radeloos gezien. „Ik ga in therapie, want ik kan niet zo doorgaan”, zegt Rochella.

Ik probeer haar gerust te stellen, ik bedoel het is niet zo dat ze een of andere ernstige drugs- en alcoholverslaving heeft. Ze heeft het afgelopen jaar gewoon heel veel domme keuzes gemaakt. Terwijl ik de brief van Rochella tevoorschijn haal, vertel ik haar dat ik haar ook een brief heb geschreven. „Het lijkt net alsof we een relatie beëindigen”, zegt Rochella lachend. Ik geef haar een knuffel. „Je moet wel echt je best gaan doen hè”, roep ik haar toe.

Geen oog dicht gedaan

De rest van de week heb ik vooral geen oog dicht gedaan. Liam krijgt tandjes en het arme schaap is al de hele week ziek. Gio heeft het heel druk op zijn werk en ik heb het geluk dat ik veel thuis kan werken. Of nou ja, geluk, overdag krijg ik natuurlijk niks voor elkaar en ben ik vooral druk bezig geweest met Liam verzorgen. Hierdoor heb ik elke avond tot 01.00 uur zitten werken, terwijl ik vaak voor 06.00 uur weer werd gewekt door Liam. Volgens Gio hoort het er nou eenmaal bij, maar ik erger me aan het feit dat hij geen idee heeft wat ik doordeweeks allemaal doe.

In het weekend is Liam eindelijk weer beter, maar naast het huishouden krijg ik niet veel uit mijn handen. Vroeger had ik nooit last van een winterdip, maar sinds dit jaar ben ik ineens zo futloos. Ondertussen probeer ik wel zo gezond mogelijk te eten en genoeg te sporten. En het voordeel is dat ik sinds 1 januari geen druppel alcohol heb gedronken. Het lijkt zelfs wel al alsof mijn huid meer glans heeft. Kan dat? Ook zitten mijn broeken een stukje losser. Nog een weekje en dan ga ik bruidsjurken passen! Ik kan niet wachten!

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

