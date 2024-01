Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#338 ‘Wanneer beëindig je een vriendschap?’

Maud is druk bezig met een vision board voor 2024. Aan goede voornemens doet ze niet, al wil ze de komende twee maanden even geen alcohol drinken. Voor het komende jaar ligt haar focus natuurlijk op de bruiloft, een grote reis met Liam en Gio en werk. En ondertussen probeert ze ook nog de vriendschap met Rochella te beëindigen.

De eerste twee weken van januari zijn voorbij, maar het voelt alsof het nog 1 januari is. De dagen zijn grauw en grijs en ik heb last van een kleine winterdip. Ik zag de eerste paaseitjes alweer in de winkels liggen en ik kan niet wachten op het voorjaar. Mijn lichaam heeft vitamine D nodig.

Zowel Gio en ik hebben het allebei erg druk op het werk, waardoor we ‘s avonds niet eens tijd hebben om even gezond te koken. Het is niet dat ik per se wil afvallen, maar ik wil me wel wat fitter voelen. Helemaal met het oog op onze bruiloft en ik ga natuurlijk eind van de maand een bruidsjurk passen! Ik heb daarom het hardlopen ook maar weer opgepakt, of nou ja, ik heb een poging gedaan. Maar met de Siberische temperaturen van afgelopen weken is daar weinig van gekomen.

Niet klagen

Eigenlijk mag ik helemaal niet klagen, want over 1,5 maand ga ik waarschijnlijk op mini-vakantie! Kimberley en ik zijn gevraagd of we voor een verhaal op persreis willen naar Oostenrijk. Het is nog niet helemaal zeker, maar ondertussen heb ik online al heel wat ski-jassen in mijn winkelmandje gelegd. Gio was een klein beetje teleurgesteld dat hij niet mee kan, maar de hoofdredactie wilde dat er twee journalisten zouden gaan. Het zou mijn eerste persreis zijn sinds mijn bevalling en stiekem heb ik daar heel veel zin in.

In de tussentijd moet ik wel nog een berg aan interviews en artikelen wegwerken en ik ben mijn motivatie een beetje kwijt. Ik slijt veel te veel uren op Instagram en erger me aan al die zonnige vakantieplaatjes. Het lijkt wel alsof mijn hele tijdlijn op vakantie is! Bart heeft me via Instagram nog een gelukkig nieuwjaar gewenst, maar daar heb ik nooit meer op geantwoord en sindsdien is het stil vanuit zijn kant. Hallelujah.

Ondertussen ben ik er nog niet achter hoe ik mijn vriendschap met Rochella moet eindigen. Ik heb wat gegoogeld op ‘vriendschap beëindigen’, maar het zit me toch niet lekker. Rochella heeft ondertussen wel al drie keer gebeld en ze heeft een video gestuurd met een nieuwjaarswens van Luca en Isabella. Het stomme is, die video heeft me doen twijfelen of ik de vriendschap wel echt wil verbreken. Misschien stom, maar ineens realiseerde ik me dat ik Luca en Isabella dan ook niet meer ga zien.

Volgens Gio moet ik Rochella gewoon terugbellen en het allemaal niet ingewikkelder maken dan het is. „Je kunt het toch gewoon uitleggen. Zeg gewoon dat de vriendschap niet meer in verhouding is.” Af en toe ben ik jaloers op Gio, hij kan dingen zo makkelijk en direct verwoorden.

Niet kwetsen

Ik wil Rochella niet kwetsen, maar tegelijkertijd wil ik ook eerlijk tegen haar zijn. Ik vind onze vriendschap ongelijkwaardig en ik maak me zorgen om haar gedrag. Tijdens een rondje hardlopen kom ik tot een inzicht. Ik kan het niet helemaal laten doodbloeden, maar ik ga duidelijk maken hoe ik onze vriendschap zie. Het is dan aan haar of ze iets wil veranderen.

Nadat ik onder de douche vandaan kom, begin ik direct met een mail aan Rochella. Op papier kom ik nou eenmaal beter uit mijn woorden. Ik ben druk aan het typen en tijdens het schrijven borrelt de irritatie alweer omhoog. Ik snap gewoon niet dat ze er keer op keer zo’n zooitje van maakt. Net op het moment dat ik bijna klaar ben met mijn brief, gaat de deurbel. Ik ren lichtelijk geïrriteerd naar beneden en schrik als ik zie wie er voor de deur staat…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

