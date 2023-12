Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#334 ‘Waarschijnlijk komt al het verdriet nu pas naar boven’

Maud en Gio waren uitgenodigd om Sinterklaas te vieren bij Tommy en Charlie. De avond begon al gelijk slecht, want Maud kwam een oude bekende tegen uit een ver verleden. Hij blijkt Bart te heten en herinnert haar aan een hitsige zomeravond waarbij er video-opnames zijn gemaakt van Maud en Levi. Gio weet hier niets van af en Maud weet niet zo goed wat ze moet doen. Als ze aan het werk is krijgt ze een appje van Gio of ze hem kan bellen.

Ik loop direct naar de gang om Gio terug te bellen. „Wat is er?!”, zeg ik geschrokken. „Ja, wat gaan we nou ook alweer doen met kerst?! Mijn moeder blijft appen en mijn vrienden willen ook een kerstborrel doen.” Ik moet lachen en leg Gio uit dat ik dacht dat er iets ergs aan de hand was. „Nou Maud, het is nogal een planning. We hebben mijn moeder, jouw moeder en Willem, je vader en dan nog onze vrienden. Het wordt een soort kersttour. Ik ben nu al moe.” Ik leg Gio uit dat we vanavond even gaan kijken hoe we alles gaan plannen.

De rest van de dag ben ik lekker aan het werk. Totdat ik ineens zie dat Bart mij is gaan volgen op Instagram. Hij heeft ongeveer al mijn foto’s geliked, behalve die met Gio en/of Liam. En niet veel later verschijnt er een berichtje in mijn inbox. „Was leuk je te zien, knapperd!” Ik laat het berichtje op ongelezen staan en probeer er verder geen aandacht aan te besteden.

Geïrriteerd

s’Avonds maken we eindelijk de kerstplanning rond. Maar dat is niet het enige waar we een beslissing over nemen. We moeten ook voor het nieuwe jaar laten weten of we een optie willen op de trouwlocatie. „Ik heb er nog over nagedacht, maar ik kan het niet aannemen. Jij hebt dat bedrag samen met Lea gespaard”, zeg ik tegen Gio. Hij raakt geïrriteerd en staat op. Dat doet hij altijd als hij geïrriteerd is, dan gaat hij druk door de kamer lopen.

„Je snapt het niet, Maud! Lea wilde dit juist! Het was haar idee, zo kan ze er toch nog een beetje bij zijn. Ik weet dat het absurd klinkt, maar dit is hoe Lea was. Ze had een hart van goud en ze wil dat de liefde voort blijft bestaan.” Op dat moment begint Gio zijn lip te trillen en ik zie dat hij breekt. Ik loop naar hem toe en sla een arm om hem heen. Maar die duwt hij weg. „Verdomme, Maud, ik heb hier geen zin in. Sorry, maar je snapt het niet en je zal dit ook nooit begrijpen!”

Ik sta perlex

Daarna staat hij op en ik hoor de deur achter hem dichtslaan. Ik sta perplex. Maar ik probeer hem alleen te laten, hij heeft duidelijk tijd voor zichzelf nodig. Al zou ik hem het liefste troosten. Ondertussen bel ik mijn moeder voor advies. „Och liefje, waarschijnlijk komt al het verdriet nu pas naar boven. Geef hem de tijd, het is ook niet niks.”

Rond middernacht is Gio nog steeds niet terug en ik begin me aardig zorgen te maken. Ik heb hem al een paar keer gebeld en zijn telefoon is uit. Ik ben kapot, maar ik kan zo niet slapen. Uit wanhoop app ik een van zijn beste vrienden, ook al heeft hij daar een hekel aan. „We zijn aan het gamen, hij komt zo. Ga lekker slapen Maud. x”, krijg ik snel terug. Het appje stelt me ergens gerust. Want ik had al helemaal een scenario bedacht dat Gio ergens door de stad aan het dwalen was.

Maar natuurlijk lukt het me niet om ‘lekker te slapen’. Het maakt me alleen maar boos. Ik wil bij Gio zijn en met hem praten. Al weet ik diep van binnen dat hij deze afleiding nodig heeft. Ondertussen blijf ik maar piekeren over van alles en nog wat. Op een of andere manier komt nu pas het besef binnen dat Gio de dood van zijn ex misschien nooit goed heeft verwerkt.

Rillingen over mijn rug

Het ging ook zo snel bij ons. Voor ik het wist was ik zwanger en nu gaan we trouwen. Als ik voor de laatste keer in slaap val, zie ik dat ik opnieuw een berichtje van Bart binnenkrijg. „Gaan we elkaar nog eens zien? Lijkt me leuk, lekker ding.” Gadver, de rillingen lopen over mijn rug. Ik besluit zijn bericht opnieuw te negeren.

Daarna ben ik kennelijk wel als een blok in slaap gevallen, want ik heb Gio niet meer thuis horen komen. De volgende ochtend schrok ik ook pas om 10.00 uur wakker. Het huis is leeg en ik schrik me rot. Als ik op mijn telefoon kijk zie ik dat Gio heeft geappt. „Ik ben naar het strand met Liam, love you!”

Als ik de keuken binnen kom, liggen er verse kaasbroodjes op het aanrecht en een handgeschreven brief van Gio…

