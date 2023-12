Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#333 ‘Ik had dit achter me gelaten, we zijn vijf jaar verder’

Maud en Gio zijn uitgenodigd om Sinterklaas te vieren bij Tommy en Charlie. Er komen nog meer jonge ouders met hun kinderen en ze hebben lootjes getrokken. Eenmaal op het feestje komt Maud Bart tegen. Ze heeft geen idee wie hij is, maar hij lijkt haar nog wel te kennen.

Ik verslik me in mijn prosecco. Gio steekt zijn hand uit om zich voor te stellen aan Bart. „Ik ben Bart, jij hoort bij Maud toch?”, zegt Bart met een uitgestreken gezicht. Gio lijkt zich van geen kwaad bewust en trekt mij naar zich toe, terwijl hij mijn hand vastpakt en mijn verlovingsring laat zien.

„Zo, dat is snel gegaan”, zegt Bart weer. Ik begin me te irriteren aan zijn dubbelzinnige opmerkingen en probeer ondertussen te bedenken waar ik hem van kan kennen. Op dat moment komt Tommy de keuken ingelopen en vraagt of we allemaal naar de woonkamer komen omdat we beginnen met de surprises.

Terwijl Gio al naar de woonkamer loopt, pak ik nog snel een glas water. Bart komt dicht bij me staan en fluistert dan in mijn oor. „Je bent zeker gestopt met die video’s?”, van de schrik laat ik mijn glas vallen. Ineens besef ik me waar Bart het over heeft. Ik kijk hem woest aan en zou hem het liefst een klap verkopen. Ineens herinner ik me zijn uitgestreken gezicht. Hij was ook op het feestje van jaren terug. Dat ene feestje waar ik eigenlijk nooit meer aan terug wil denken. Ik was zo dronken dat ik zo makkelijk mee kon doen aan Zon, Zuipen, Ziekenhuis. In plaats van netjes naar huis te gaan, heb ik seks gehad met Levi op het dakterras. Levi en ik hebben dit allang achter ons gelaten.

Maar ineens realiseer ik me dat Bart ook die avond bij het feestje was. En het allerergste is dat er die avond videobeelden zijn gemaakt die rond zijn gegaan in hun groepsapp. Mijn lichaam begint te koken van woede en ik kan wel janken. Ik had dit achter me gelaten, we zijn vijf jaar verder. „Ik ben volwassen, zo zou jij je ook eens moeten gedragen”, sis ik hem toe.

Eenmaal in de woonkamer zie ik hoe Bart naast zijn zwangere vriendin gaat zitten. Dat ook nog. Ik walg van deze man en ik moet mijn best doen om vrolijk te blijven. Ik voel dat Bart de hele tijd mijn kant op kijkt, maar ik probeer zijn blik te ontwijken. Ondertussen wil ik ook niks aan Gio laten merken, maar voor mij is de sfeer en het ‘heerlijke avondje’ eigenlijk al verpest.

Zodra we thuis zijn, val ik als een blok in slaap. Maar midden in de nacht schrik ik wakker van Liam. Hij heeft last van tandjes die doorkomen. De rest van de avond kan ik niet meer slapen en denk ik alleen maar aan die etterige Bart en de video. Ik heb het voorval afgelopen jaren verdrongen en het ook nooit aan Gio verteld. Ik stuur Jessie een spraakmemo waarin ik het hele verhaal uitleg.

De volgende ochtend heb ik allemaal appjes terug van Jessie en ze biedt aan om even samen te wandelen. „Die Bart is een hele onzekere sukkel, altijd al geweest. Lekker laten gaan hoor. Die video is van internet gehaald en hij probeert je gewoon te stangen. Zijn relatie zal wel niet goed gaan”, zegt Jessie. Haar luchtige kijk op dit hele voorval geeft me enigszins rust. Toch krijg ik het voorval maar niet uit mijn hoofd.

Tussendoor spreek ik nog met Rochella af en het lijkt iets beter met haar te gaan. Ze zegt dat haar gevoel voor Joey een bevlieging was en dat ze inziet dat ze haar best moet doen voor Levi. Ik vraag me stiekem nog wel af of dat echt zo is, maar dat gaan we zien.

De rest van de week vliegt weer voorbij. Ik ben druk met interviews uitwerken en werk lekker veel op de redactie. Als we een ochtendvergadering hebben krijg ik ineens een appje van Gio: „Kan ik je even bellen?” Hij stuurt nooit dit soort appjes en ik vraag me af wat er is..

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

