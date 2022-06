Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#255 ‘Ik kan mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en kijk tóch op het scherm’

Als Maud samen met Gio op een festival is, ziet ze hem dansen met een meisje dat ze niet kent. Het blijkt ene Stacey te zijn, een oud-collega van Gio. Hoewel Rochella haar geruststelt, heeft Maud er toch een gek gevoel bij. Ze besluit het te laten rusten en stelt Gio voor om op vakantie te gaan. Hij is zo enthousiast, dat hij zonder overleg een vakantie voor hen boekt. All-inclusive naar Bulgarije! Maud is not amused…

Waar ik vroeger altijd zei dat ik het leuk vond om verrast te worden, ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk helemaal niet van verrassingen houd. Niet als het een verrassing is waarbij ik eigenlijk iets anders zou willen! Laat ik het netjes zeggen: ik had even nodig om bij te komen van het feit dat Gio gewoon maar lukraak een vakantiebestemming had gekozen. Na de eerste – nogal botte – reactie, probeerde ik mijn gezicht in de plooi te houden en te doen alsof ik deze nog onbekende vakantiebestemming voor mij helemaal leuk vond. Dat ik vanbinnen vooral irritatie voelde, heb ik zo min mogelijk laten merken.

Bulgarije… Het klonk wat mij betreft niet per se aantrekkelijk. Bij het land moet ik denken aan snorren. En aan Sunny Beach, waar ik in mijn jeugd een keer geweest ben. En aangezien Gio een all-inclusive heeft geregeld, kunnen we ook niet echt weg bij het hotel. Ik ben de halve week flink aan het balen en besluit dan aan Gio te vragen of we het hotel niet kunnen cancellen. „Hoezo? Je wil toch gewoon even samen relaxen?!”, vraagt Gio vol verbazing als ik hem aan de telefoon spreek. „Nou, ik wil op zich best naar Bulgarije”, lieg ik. „Maar dan is het denk ik leuker als we rondreizen, in plaats van aan een hotel vastgekluisterd zitten.” Die laatste zin is geen woord aan gelogen. Hoewel Gio een beetje moppert, belooft hij me om te kijken wat er mogelijk is.

Een uur later belt Gio me terug. Hij heeft het hotel geannuleerd. „Maar dan moet jij die rondreis regelen hoor Maud”, zegt hij mopperend. Ik voel mijn hart een sprongetje maken. Als er iets is wat ik leuk vind, is het een vakantie van voor naar achter uitstippelen. Enthousiast duik ik de rest van de dag achter mijn laptop. Hoewel ik Bulgarije in eerste instantie dus niet zo aantrekkelijk vond klinken, blijkt het land voor een rondreis behoorlijk wat mooie plekken te hebben. Enthousiast boek ik alvast een huurauto en open ik een word-document; vastberaden om er alsnog een topvakantie van te gaan maken.

Ondertussen ben ik ook flink aan het rondkijken voor meubels in mijn nieuwe woning. Direct na mijn vakantie kan ik daar naartoe verhuizen. En ik heb deze week een gesprek op werk gehad; ik ga inderdaad vanaf 1 september vast in dienst op onze redactie. Wauw! Hoe erg is mijn leven weer veranderd afgelopen maand?! Als ik vrijdag met Jessie afspreek in een bar in Amsterdam-Oost, merk ik dat de drukte van de week iets met me heeft gedaan. Ik voel me huilerig en een beetje gammel. Dat ik bijna ongesteld moet worden zal er vast ook iets mee te maken hebben, maar op de een of andere manier kan ik niet blij zijn. Niet zo blij als ik me zou moeten voelen, na al deze goede ontwikkelingen. En dan is ze ook nog eens veel te laat!

Als Jessie aan komt lopen met een grote lach, ben ik nóg geïrriteerder. „Ik zit al bijna een half uur te wachten Jes!”, snauw ik. „Nou zeg, alsof jij nooit te laat bent?!”, roept Jessie verbouwereerd. Direct voel ik me nóg rotter. Ik barst in tranen uit. „Maud, wat is er met je lieverd?!”, roept Jessie, die duidelijk door heeft dat het feit dat zij een keer te laat is, niet de reden is voor mijn uitbarsting. „Ik weet het niet. Ik voel me gewoon niet blij. Niet met mijn relatie, niet met mijn nieuwe woning…” Hortend en stotend stort ik al mijn gevoelens bij haar uit. Volgens Jessie is het allemaal heel normaal, omdat er nogal veel veranderd is in mijn leven de afgelopen tijd. „Ga gewoon lekker van die vakantie genieten Maud. Het komt echt wel goed!”

Ik denk dat Jessie gelijk heeft, besef ik als ik ‘s avonds op de fiets zit. Verandering is niet altijd even makkelijk en stiekem soms ook best eng. Gio ligt al te ronken als ik bij hem aan kom. Ik zou daar slapen, omdat we de volgende dag samen een koffer voor hem gaan kopen. Zachtjes kleed ik me om en haal ik mijn make-up eraf, als ik in de hoek op zijn nachtkastje zijn telefoon telkens op zie lichten. Het ding blijft maar afgaan, bijna alsof Gio gebeld wordt, maar het zijn – aan de trillingen te horen – berichtjes.

Even twijfel ik, maar ik kan mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en kijk tóch op het scherm. Daar zie ik tig logo’s van Instagram staan: al die berichtjes zijn direct messages op Instagram. Ik klik erop met mijn vinger en hoewel ik de tekst niet kan lezen, zie ik dat al die berichtjes van één persoon afkomen: Stacey. Zou het dan toch?!

