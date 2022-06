Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Anne (26): ‘Ik spaar minimaal 300 euro per maand, ook nu ik moeilijker rondkom’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 26-jarige Anne, die ondanks dat alles duurder wordt, elke maand minimaal 300 euro opzij zet.

Beroep: magazijnmedewerker

Netto-inkomen: 1550 euro

Woonsituatie: huurhuis

De Spaarrekening van Anne

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat nu 3889 euro op mijn spaarrekening.”

Ben je daar blij mee?

„Ik ben daar erg blij mee. Vooral omdat ik ondanks de hoge prijzen tegenwoordig toch nog wat weet te sparen. Zelfs als ik op de kleintjes en huismerken let, merk ik namelijk dat ik moeilijker rondkom nu alles duurder wordt.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik spaar iedere maand vast 300 euro. Als er nog iets aan het einde van de maand overblijft, maak ik dat nog extra over naar mijn spaarrekening.”

Hoe heb je deze 300 euro bepaald?

„Door een overzicht te maken van wat er maandelijks inkomt en uitgaat. Op basis daarvan heb ik een spaarbedrag bepaald en daarmee ook een budget wat ik per week mag uitgeven.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Ja, dat vind ik wel. Al betrap ik mezelf er af en toe op dat ik toch te makkelijk een t-shirtje of zo koop, terwijl ik dat eigenlijk niet nodig heb. Maar er is niet per se een categorie waar ik meer aan uitgeef dan ik zou willen. De enige keer dat ik wat meer uitgeef, is op de rugbyclub waar ik voor speel.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Eigenlijk heb ik niet zoveel te veranderen. Ik heb gelukkig weinig geldzorgen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Denk goed na of je iets echt nodig heb en kijk goed naar aanbiedingen. Daar kun je echt veel geld aan verdienen.”

