Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#253 ‘Ik kan niet nog maanden door blijven leven als een soort zwerver’

Als Maud bijna in haar nieuwe huis kan trekken, verpest haar nieuwe liefde Gio het voor haar. Hij heeft Charlie laten weten dat Maud de ex is van Charlie’s nieuwe liefde Tommy, waardoor Charlie niet meer met Maud wil samenwonen. Maud moet haar zoektocht naar een woning dus van vooraf aan beginnen. En haar relatie met Gio loopt ook niet helemaal soepel: ze besluiten het een beetje rustiger aan te doen. Als ze op de redactie aan het werk is, komt haar hoofdredactrice naar haar toe. „Zeg Maud, ik wilde je nog iets vragen, maar heb jij dit al gezien?”

Verbaasd kijk ik naar het schermpje van de telefoon van mijn hoofdredactrice. Daar op het scherm zie ik een vacature staan. Het gaat om een vaste aanstelling op de redactie. Ik kijk haar vragend aan. „Ehm, nee nog niet gezien…” antwoord ik dan vertwijfeld. „Wat dan?”

„Ik vind het wel iets voor jou!” antwoordt ze dan joviaal. „Maud, je bent een hartstikke goede kracht. Als je zou solliciteren dan zou ik de andere meiden niet eens uitnodigen eerlijk gezegd. Ik zou je dolgraag vast bij ons in dienst willen hebben. Maar, dan is het wel gedaan met je freelance leventje, dus denk er goed over na. Een vaste baan met vakantiedagen, vakantiegeld en een eigen kantoorplek. Maar niet meer de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt. Of om doordeweeks uit te gaan”, knipoogt ze. Ik moet grinniken. Ik voel me stiekem best vereerd dat ze na zo’n korte tijd blijkbaar al zo’n vertrouwen in mij heeft. Maar ga ik echt mijn freelance leventje opgeven voor een vaste baan? Ik ben nog zo jong!

Ik heb gelukkig flink de tijd om na te denken over haar voorstel. En er staat nog veel meer op de agenda, want ik móét een nieuwe woning vinden. Misschien moet ik een beetje uitwijken en is Amstelveen wel beter? Of Weesp of Amsterdam Noord ofzo? Bij het idee dat ik elke dag met de pont moet, krijg ik al een lichte inzinking, maar ik probeer het weg te wuiven. Wat als ik mijn droomhuis nou vind? Ik besluit mijn zoekgebied te vergroten en zie direct een aantal woningen uit de stad die me qua inrichting wel kunnen bekoren. De prijzen zijn wel ietwat hoog, maar mocht ik nou echt een vaste baan krijgen, dan kan ik het wellicht wel betalen…

Hmm. Het is het overwegen waard. Ik maak direct een paar afspraken voor bezichtigingen. Nog geen uur later krijg ik al een uitnodiging voor een woning in Amstelveen Noord. ‘Nou, op hoop van zegen dan maar’, denk ik als ik de dagen dat ik langs kan komen terugstuur.

Een paar dagen later loop ik rond in het appartementje in Amstelveen. De woning is niet heel groot, maar op zich prima voor iemand alleen. En mochten Gio en ik ook weer helemaal in love zijn, dan kan hij hier ook gemakkelijk een nachtje bivakkeren. Zolang we maar niet samenwonen: de woning is echt veel te klein om naast mijn spullen nóg meer spullen te herbergen. „Zou je het snel kunnen laten weten?”, vraagt de eigenaresse van het appartement. „Ik heb nog een paar andere kijkers en wil eigenlijk einde van de maand al rond hebben aan wie ik het ga verhuren…” Ik krijg lichtelijk te kriebels dat het allemaal zo snel moet gaan. Maar aan de andere kant: ik kan zelf ook niet nog maanden door blijven leven als een soort zwerver. Van bank naar bank…

„Oké, ik doe het!”, hoor ik mezelf zeggen. Voordat ik terug kan krabbelen, geef ik mijn gegevens aan de eigenaresse, zodat ze het contract in orde kan maken. Als ik weer in de tram zit, weet ik even niet waar ik het zoeken moet. Ik heb net gewoon ja gezegd tegen een woning waarvan ik totaal niet weet of het echt iets voor mij is, maar ik ben zo wanhopig dat het me eigenlijk niet echt uitmaakt. Eigen maken lukt me toch wel! Snel bel ik Rochella op om te vertellen dat ik waarschijnlijk een nieuwe woning heb. En daarna bel ik Gio om hetzelfde te doen. Dan app ik mijn hoofdredactrice; ‘Ik wil volgende week graag met je zitten, liefs!’ Ik krijg bijna direct een appje terug: ‘Top Maud. Kom maar naar me toe als je er bent’.

Die vrijdag proost ik met Rochella en Jessie op mijn ‘nieuwe’ leven: de eigenaresse van de woning heeft het contract deze week direct in orde gemaakt. Beide meiden zijn superblij voor me. Ik heb ze maar niet verteld dat het niet helemaal van een leien dakje gaat met Gio. Niemand hoeft te weten dat ik wederom niet echt een perfect, stabiel liefdeslieven heb op dit moment. Ik maak met Rochella een afspraak om binnenkort te gaan shoppen bij tweedehands winkels voor mijn inrichting. „Zullen we morgen anders naar een festival, om dit te vieren?! Ik heb die kleine ook niet morgen en heb wel zin om weer eens ouderwets los te gaan als ik eerlijk ben”, stelt Rochella dan voor. Stiekem vind ik dat best een goed idee en Jessie staat ook direct te springen. We kopen halsoverkop een kaartje voor 909 Festival, in het Amsterdamse Bos. Ik twijfel even, maar app dan Gio ook of hij mee wil. Bijna direct krijg ik antwoord dat hij het leuk vindt.

En zo sta ik zaterdag met mijn vrienden en vriendje op een festival te beuken. De gemiddelde leeftijd op het festival ligt wel heel ver boven die van ons: ik denk dat er vooral mensen van boven de 40 jaar rondlopen. Het hindert niet: de sfeer is goed en ik voel me heerlijk, maar daar werkt het kwartje xtc dat ik heb genomen vast aan mee. Wild dansend staan we vooraan de mainstage. Af en toe loopt een van ons even weg om een drankje te halen of naar de wc te gaan. Als de avond valt en het langzaam donkerder wordt, gaat ook de beat van de muziek een tandje omhoog. Ik wil eigenlijk niet van mijn plek weg, maar moet rond een uur of tien ‘s avonds onwijs nodig naar de wc. „Ben zo terug hoor!”, roep ik, terwijl ik snel wegloop.

Zodra ik de toiletten betreed, voel ik iemand tegen mijn schouders tikken. „Hey Maudje!”, roept diegene. Ik draai me om en voel de kleur uit mijn gezicht trekken. „Oh jemig… Wat doe jij nou hier?!”

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift. Haar relatie met haar vriend Tommy is net uit en Maud is hard op zoek naar een nieuw huis in Amsterdam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.