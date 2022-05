Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Niels (43): ‘Zuinigheid is voor mij een sport’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 43-jarige Niels, die zes verschillende spaar- en beleggingsrekeningen heeft met elk een eigen doel.

Beroep: shiftmanager in de industrie

Netto-inkomen: 4400 euro (inclusief winstbonus en vakantiegeld)

Woonsituatie: koopwoning met vrouw en dochter (14)

De Spaarrekening van Niels

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Mijn vrouw en ik hebben in totaal zes spaar- en beleggingsrekeningen.

Er staat:

30.000 euro op een beleggingsrekening van Degiro, verdeeld over indexfondsen zoals de S&P 500 en diverse obligatiefondsen;

25.000 euro op een geblokkeerde spaarrekening voor pensioenaanvulling met fiscaal voordeel;

20.000 euro op de spaarrekening van mijn vrouw;

14.000 euro op de spaarrekening voor mijn dochter;

15.000 euro op mijn eigen spaarrekening;

En 100 euro op een crypto-account, daar ben ik net mee begonnen.”

Ben je daar tevreden over?

„Eigenlijk wel. Mijn eigen spaarrekening is nu wat laag. Dat komt omdat we vorig jaar ons huis hebben verbouwd. Dit heeft ongeveer 18.000 euro gekost. Als we weer wat meer buffer hebben, maken we weer een mooie reis of iets dergelijks.

Ook de spaarrekening van mijn dochter is wat aan de lage kant. Dat geld is bestemd voor haar studie of als ze uit huis gaat wonen. Maar we vullen het desnoods aan, we hebben maar één kind.”

Je zet ook geld opzij voor je pensioen?

„Ik ben met deze rekening begonnen toen de pensioenleeftijd omhoog ging. Ik wil graag voor mijn 65ste verjaardag stoppen met werken. De rente was hoger toen ik begon, maar mij hoor je niet klagen. Ook beleggingsrekening één is voor dit doel bedoeld.”

Wat vind je van de schommelingen op de markt?

„De laatste tijd neemt de beurs wat stapjes terug en dat hoort erbij. Stick to the plan, denk ik dan. Ik kan het geld dat ik beleg missen, al mis ik het liever niet natuurlijk.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik beleg 600 euro per maand, steek 100 euro per maand in crypto en maak 100 euro per maand over naar de geblokkeerde spaarrekening voor mijn pensioen. Voor de spaarrekening van mijn dochter storten we zo nu en dan een bedrag.

Zelf spaar ik nog zo’n 500 euro per maand voor mijn eigen spaarrekening.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, de spaarrekening van mijzelf en mijn vrouw zijn bedoeld om korte tot middellange doelstellingen te bekostigen en zijn dus hiervoor bestemd.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Eigenlijk wel. We hebben bewust een goedkoper huis om ook nu goed te leven. Geld alleen is natuurlijk geen maatstaf voor een goed leven, het is wel een factor.

Ik houd steeds bij hoeveel er op mijn betaalrekening staat en hoeveel er die maand nog uitgaat. Ik bereken vervolgens het dagbudget. Meestal heb ik een budget van 30 euro. Het is mooi als het bedrag in de loop van de maand oploopt. Dat lukt niet altijd hoor, het gaat ook vaak op. Zeker de laatste tijd, met de stijgende prijzen.

Zuinigheid is voor mij een beetje sport. Hoewel het aan de andere kant weer over de balk wordt gesmeten door een weekendje weg of vakantie.”

Waar bespaar je dan zoal op?

„Ik vernieuw regelmatig het contract van gas en elektra. Gelukkig heb ik dat vorig jaar toevallig voor drie jaar vastgezet. Ook mijn telefoon- en internetabonnement neem ik regelmatig onder de loep en ik sluit jaarlijks mijn zorgverzekering over als er een goedkopere is.

Verder denk ik bijvoorbeeld over grote aankopen ongeveer een maand na, ga ik met de fiets naar werk en douche ik niet te lang en te warm. Mijn boodschappen haal ik om de week bij een goedkopere supermarkt en ik let goed op de aanbiedingen. Wandelen is de beste training en vorm van ontspanning en kost bovendien niets.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niets, ik ben content met de huidige situatie en maak me gelukkig geen zorgen over geld.”

Wat is je beste financiële tip?

„Geld moet een doel hebben en is geen doel op zich. Lees het boek De kracht van nu, daar heb ik veel uitgehaald.”

