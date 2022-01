Doe jij het beter dan Hugo de Jonge? Online coronagame enorm succes

Heeft een avondklok zin? Zijn er in de cultuursector écht zo weinig besmettingen? Is het verstandig om de scholen te sluiten? Sinds de start van de pandemie is er volop kritiek op het beleid van Hugo de Jonge. Kan het beter? Een nieuwe, gratis game laat het je zelf ontdekken.

De game heeft de toepasselijke naam Beter dan Hugo en is gemaakt door de 17-jarige student Quinten Coret. In de game kun je vanaf 28 februari 2020, toen de eerste coronabesmetting in Nederland gemeld werd, zelf maatregelen invoeren. In een grafiek zie je de impact van die maatregelen. Metro sprak de maker van het spel.

Doe het beter dan Hugo de Jonge en kies zelf maatregelen

Op het menu van het spel staan alle bekende maatregelen. Van de basisregels tot lockdowns. In de game zie je van dag tot dag wat de effecten van de maatregelen zijn en ook hoe de media erop reageert. Doe je te weinig? Dan kopt De Telegraaf “Felle kritiek op minister De Jonge vanuit oppositie: ‘Grijp in of stap op’” en bij lange sluitingen is “Horeca smeekt om versoepeling: ‘Honderden restaurants op rand van faillissement’” bij de NOS te lezen. De game is zo realistisch mogelijk. Het effect van de gekozen maatregelen is bijvoorbeeld niet direct merkbaar.

Na de eerste coronagolf eindigt het spel. Vervolgens zie je of je het beter of slechter hebt gedaan dan Hugo de Jonge, die net coronaminister af is.

Enorm aantal spelers: ‘Onverwacht succes’

De game is volgens maker Quinten Coret een onverwacht succes. „Vandaag hebben meer dan 40.000 mensen mijn game gespeeld. Het begon eigenlijk als experiment”, zegt Coret tegen Metro. „Ik zat in de eerste coronagolf een beetje op Twitter te scrollen en zag al die meningen. Toen dacht ik: hoe moeilijk kan het zijn om een simulatie te maken van die pakketten met maatregelen? Na zes maanden in de avonduren programmeren had ik een game.”

De 17-jarige student heeft zijn game op zoveel mogelijk echte data gebaseerd. „Ik heb heel veel data van het coronadashboard gehaald en die aan aangekondigde maatregelen proberen te koppelen. Daarnaast heb ik gekeken naar de verhouding positieve tests en ziekenhuisopnamen.” De student heeft ook enkele wetenschappelijke studies geraadpleegd en persconferenties teruggekeken. „Want maatregelen worden vaak een week vooraf aangekondigd. Dat zie je ook terug in het spel. Maatregelen hebben niet direct effect.”



‘André van Duin overleden, dan komt het binnen’

Het meeste werk was volgens Coret echter niet het verzamelen en modelleren van de data. „De headlines die je in het spel voorbij ziet komen. Daar heb ik enorm veel werk aan gehad.” De nieuwsberichten die doorlopend verschijnen zijn een belangrijk onderdeel van het spel. „Een grafiek zegt misschien niet alles. Maar als er een nieuwsflash voorbij komt dat André van Duin is overleden aan corona, voelt het veel realistischer.”

Het spel stopt nu na de eerste piek, maar er komt een vervolg. „Naast veel leuke berichten op Twitter heb ik ook al behoorlijk wat donaties van mensen gehad die hopen op een vervolg, dus dat ga ik zeker maken. De data is redelijk makkelijk te verzamelen, maar de nieuwskoppen schrijven zal nog behoorlijk wat werk zijn”, concludeert de 17-jarige student econometrie.

Gouden tip?

Wat is dé beste manier om het spel te spelen? „Ik heb geen gouden tip, het hangt heel erg af van je doel”, zegt Coret. „Natuurlijk kun je meteen alle maatregelen inzetten, maar dat ontwricht de maatschappij. Essentieel is om zo snel mogelijk in te grijpen, dan kun je met beperkte maatregelen toch veel minder doden bereiken dan Hugo de Jonge.” De game is te spelen op beterdanhugo.nl.