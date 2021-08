5 tekenen dat je carrière in een sleur zit (en wat je daaraan kunt doen)

Aan jezelf toegeven dat je vastzit in je carrière, is lastig, maar wel hard nodig. We spenderen zo’n acht uur per dag op ons werk. Dan kun je er maar beter voor zorgen dat je genoeg wordt uitgedaagd én gewaardeerd wordt. Deze tekenen wijzen erop dat je in een sleur terecht bent gekomen en dat je actie moet ondernemen.

Wacht daar niet te lang mee, anders krijg je gegarandeerd spijt dat je te lang bent blijven hangen bij een baan die je niet gelukkig maakte.

Tekenen dat je carrière in een sleur zit

Herken je meerdere of zelfs alle tekenen? Dan is het hoog tijd voor verandering, binnen je huidige baan of daarbuiten.

1. Je verveelt je vaak op werk

Wanneer je jouw werk met twee vingers in je neus kunt uitvoeren en je niet meer uitgedaagd wordt, is dit een overduidelijk teken dat je vastzit in je carrière. We vervelen ons allemaal wel eens, maar als dit eerder de regel dan de uitzondering is, is dat een rode vlag. Pas op, want niet alleen een sleur, maar ook een bore-out ligt op de loer. Een bore-out heeft dezelfde symptomen als een burn-out, maar wordt veroorzaakt door een gebrek aan uitdaging – niet een overschot daarvan.

Ga in gesprek met je leidinggevende en vraag of je andere taken kunt oppakken of meer verantwoordelijkheden op je kunt nemen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan het tijd zijn voor een nieuwe baan.

2. Je leert niets nieuws meer

Heb je al een tijd, bijvoorbeeld al maandenlang, niks nieuws meer geleerd? Vaak realiseer je dit niet, tot je erover gaat nadenken. Als je in loondienst werkt, is er vaak een budget waarmee je opleidingen en cursussen kunt doen. Gebruik dat ook!

3. Je bent niet meer gemotiveerd

Zakt de moed je al in de schoenen als het zondagavond is? Heb je moeite met opstaan en je klaarmaken voor werk? En tel je de minuten af tot het vijf uur is? Dan hoeven we je eigenlijk niet meer te vertellen dat je in een sleur zit.

Ook hier kan het helpen om in gesprek te gaan met je leidinggevende om wellicht andere taken op te pakken die beter bij je passen. Kan dat niet en bereikt je motivatie echt een dieptepunt? Dan ben je het aan jezelf (en eigenlijk ook aan het bedrijf waar je werkt) verschuldigd om een andere baan te zoeken.

4. Je ideeën worden niet gehoord

Misschien ben je nog wel gemotiveerd en blijf je jezelf ontwikkelen, maar wordt er in het bedrijf niets mee gedaan. Het is frustrerend als jouw ideeën en input niet serieus genomen worden. Het kan een teken zijn dat je baas niet het beste met jou voor heeft. Ga op zoek naar een baan waar je wel gewaardeerd wordt.

5. Je hebt al jaren geen promotie of salarisverhoging gehad

Vind je jouw werk leuk, maar knaagt er toch iets? Dan is de kans groot dat je al te lang op een bepaalde positie zit, veilig in je comfort zone. Onbewust ben je in een sleur terechtgekomen. Als je al jaren geen promotie of salarisverhoging hebt gehad, zijn er waarschijnlijk geen mogelijkheden meer voor jou om te groeien in dit bedrijf – of zal je de kans hiervoor simpelweg niet krijgen. Het is tijd voor een nieuwe baan.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.