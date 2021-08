#210 ‘Dat mens is niet goed bij haar hoofd!’

Tommy heeft Maud weten te verrassen met een vakantie naar Kroatië. Het was een verrassing met een éxtra verrassing, want zijn dochtertje Noa gaat ook mee. Maud moest even wennen aan het idee van op vakantie gaan met een kind, maar heeft inmiddels al haar zinnen gezet op strand, zon en eindelijk weer eens stomende seks met Tommy. Maar er moeten eerst nog wat vakantie-inkopen worden gedaan. Als Maud thuis komt van een middagje shoppen, schrikt ze zich rot. Er ligt een dode rat op de mat van hun voordeur in het appartementencomplex?!

Tommy werd de ochtend van vertrek wakker met enorme keelpijn en ondertussen was zijn corona-testuitslag nog niet binnen. Tot een uur voor vertrek heb ik in de stress gezeten of hij geen corona had, maar gelukkig kreeg hij op Schiphol een negatieve testuitslag binnen. Reizen met corona wordt toch lastig.

Daarnaast heb ik ook nog de halve nacht zitten piekeren over die dode rat. Volgens Tommy is het gewoon stomme pech of toeval, dat die dode rat net op onze deurmat is beland. Maar ik geloof er niks van. Ratten komen niet in appartementencomplexen en al helemaal niet vijf hoog. Ik heb het gevoel dat die rat speciaal voor ons is neergelegd en dat maakt het alleen maar enger. Helemaal nu we ruim drie weken op vakantie gaan. Straks komen we terug en zijn de ramen ingeslagen of ligt er opnieuw een dode rat? Ik heb voor de zekerheid maar gevraagd of mijn broertje af en toe even langs ons huis wilt gaan en als hij wil mag hij daar ook chillen met zijn vrienden.

De vlucht naar Kroatië verliep trouwens niet veel beter. Er waren zo’n twintig hysterische studenten die de hele vlucht hard aan het lachen en praten waren. Om eerlijk te zijn weet ik niet of ik mij irriteerde aan hun gedrag of dat ik er stiekem toch van baal dat ik niet meer van die losbandige vakanties kan hebben en in plaats daarvan met een kind op vakantie ga! Noa gedroeg zich trouwens voorbeeldig en de kleine meid was helemaal onder de indruk van het vliegtuig en het opstijgen.

De eerste dagen in Kroatië verlopen gelukkig erg goed. We zitten in een enorm grote villa, de vrienden van Tommy zijn super gezellig, het is rond de 30 graden en elke dag bezoeken we een ander strandje. Sara, de vriendin van de vriend van Tommy, werkt ook in de media en schrijft ook voor verschillende tijdschriften. Als we elkaar toevoegen op Instagram valt me direct één ding op: Sara en Cherry volgen elkaar! „Huh, waar ken jij Cherry van?” Ik zie direct aan Sara haar gezicht dat ze iets verbergt. „Cherry is net nieuw op de redactie van een van mijn opdrachtgevers”, zegt ze. Misschien was het professioneler als ik net had gedaan alsof er niets was, maar ik kan mezelf niet inhouden. Het heeft vast iets te maken met de Kroatische wijn, maar in geuren en kleuren begin ik te vertellen over de streken van Cherry.

„Ik ken haar nog niet goed genoeg.. maar zoals ik het hoor klinkt ze behoorlijk sneaky en achterbaks! In de media zie je wel vaker van dat rattengedrag”, zegt Sara. Van de schrik laat ik mijn glas wijn uit mijn handen vallen. „Natuurlijk!!”, schreeuw ik zo hard waardoor zowel Tommy als Noa zich omdraaien. „Ik weet het zéker. Cherry heeft die dode rat bij ons neergelegd… Wat een rotwijf!”, schreeuw ik. Hoe durft ze zoiets te doen? Ik weet niet wat ik met mezelf aan moet. Ze is gek! Echt, dat mens is niet goed bij haar hoofd.

Uit paniek bel ik mijn een van mijn beste vriendinnen op. Maar als Jessie de telefoon opneemt, schrik ik. Ik hoor duidelijk dat ze aan het huilen is. „Gaat het allemaal wel met je?”, vraag ik geschrokken.

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van ‘Nachtboek van Maud’.