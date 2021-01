Deze simpele activiteit helpt je werkstress te verminderen volgens onderzoek

Heb jij de voordeur al eens achter je dichtgetrokken vandaag? Uit onderzoek blijkt namelijk dat een dagelijkse wandeling in het park bij jou in de buurt het beste is wat je voor je werkdag kunt doen. Juist ook op dagen dat je het zo druk hebt dat het moeilijk is om pauze te nemen. Het onderzoek onder 6.000 Japanse werknemers in de leeftijd van 20 tot 60 jaar, toont aan dat wandelen in de natuur de oplossing is om met werkstress om te gaan.

De werknemers die dagelijks het groen opzoeken tijdens een wandeling bleken onder andere hun stress beter te herkennen en meer het gevoel te hebben deze stress goed te kunnen beheersen.

Minstens één keer per week wandelen in de natuur

Niet iedereen heeft een bos om de hoek liggen, maar de onderzoekers van de Universiteit van Tsukuba in Japan kwamen erachter dat tenminste één keer per week de natuur opzoeken mensen een betere ‘sence of coherence’ geeft. Letterlijk vertaald betekent dat ‘gevoel van samenhang’, maar in de psychologie wordt hiermee ‘psychologische weerbaarheid’ bedoeld.

Deze psychologische weerbaarheid bestaat uit drie onderdelen. Zingeving (zin in het leven vinden), begrijpelijkheid (stress herkennen en begrijpen) en beheersbaarheid (zich capabel voelen om met stress om te gaan). Mensen met een sterke sence of coherence zijn dus beter bestand tegen stress.

Het goede nieuws is dat een dagelijkse wandeling in een park, bos of andere groene omgeving enorm laagdrempelig is. “Wandelen in het groen is een eenvoudige activiteit waarvoor geen speciale uitrusting of training nodig is”, zegt professor Shinichiro Sasahara, de hoofdonderzoeker, in een persbericht. “Het kan een zeer goede gewoonte zijn om de geestelijke gezondheid te verbeteren en werkstress te beheersen.”

Wandelen heeft nog meer voordelen

Uit eerder onderzoek bleek al dat de natuur een kalmerend effect op mensen heeft, en dat wandelen goed is voor het humeur. Dat de twee combineren enorm goed is voor de mentale gezondheid is dan ook zeer aannemelijk. Vaker een park in de buurt opzoeken, kan er zomaar voor zorgen dat je jouw werkstress beter aankunt.

Dat is niet het enige voordeel van de benen strekken voor, tijdens of na je werkdag. Wandelen verlaagt je suikerspiegel, verbetert je bloedsomloop, zorgt voor een betere vetverbranding én is goed voor je geheugen.

Helemaal nu de meeste mensen verplicht thuiswerken, is een dagelijkse wandeling meer nodig dan ooit. Uit een recent Iers onderzoek blijkt dat we namelijk gemiddeld nog meer zitten dan tijdens onze oude werkdagen. Onder andere doordat we onze reistijd missen en minder stappen hoeven te zetten naar het koffiezetapparaat. Dat is gevaarlijk als je weet dat we vroeger al te veel zaten. De kans op ziektes zoals diabetes, obesitas, kanker en hartkwalen wordt aanzienlijk vergroot als je veel zit.

Genoeg redenen om wandelen in de natuur een vast onderdeel van je werkdag te maken!

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.