#181 Ik heb als een krolse kat de halve avond met een vrouw staan zoenen

Maud zit nog steeds in een tweestrijd: gaat ze voor Joris of toch voor Tommy? Beiden hebben haar verzocht met Oud & Nieuw iets te gaan doen samen. Maud heeft geen idee waar ze voor moet kiezen en wil uit ellende de jaarwisseling bijna in haar eentje vieren. Tot Joris haar vraagt om Tommy ook gewoon uit te nodigen op het huisfeestje. Dat doet ze en het feest pakt verrassend goed uit. Maar ze vraagt zich vooral af wat er in godsnaam gebeurd is als ze op nieuwjaarsdag wakker wordt in één bed met Tommy, een meisje én Joris.

Als ik terug hoor van Joris hoe ik mij met de jaarwisseling gedragen hebt, wil ik het liefst een reis naar Antarctica boeken en voorlopig niet meer terugkomen. Zou trouwens ook weinig te merken zijn van corona daar, dus wellicht helemaal niet zo’n slecht idee! De drank in combinatie met de MDMA en twee mannen die ik leuk vind op één feest, hebben er schijnbaar voor gezorgd dat ik helemaal van God los ben gegaan?! Joris legt het me allemaal uit als we samen naar de metro in Noord lopen. Een flink stuk, maar dat maakt niet uit, want terwijl hij het verhaal vertelt sta ik te klapperen met mijn oren.

Krolse kat

Schijnbaar heb ik dus als een krolse poes de halve avond met een vrouw die ook op het feest was staan zoenen. Ik kan me nog wel herinneren dat ik echt met een hele leuke chick aan het praten was, maar dat ik haar de halve avond heb lopen versieren?!

„Nou, nadat jij dus buiten met die chick had staan zoenen, hebben Tommy en ik in een scheur gelegen en kwam je naar ons toe”, vertelt Joris. „En toen?!” stamel ik, gebarend dat hij sneller moet praten. „Hoe ben ik in godsnaam met jullie allemaal in één bed beland?!”

Joris lacht. „Naja, Tommy en keken elkaar aan, schoten keihard in de lach en liepen beiden naar je toe om je een beetje rustig te maken. Maar we raakten al snel met zijn viertjes aan de praat en ik kon het wel vinden met die chick, Liya heette ze volgens mij en jij… Ja, jij trok eigenlijk meer naar Tommy toe. Uiteindelijk besloten we om verder te kletsen op een van de slaapkamers van die vrienden van mij en eh… toen werd het al snel gezellig tussen mij en Liya en volgens mij had jij het ook wel naar je zin met Tommy. Dus naja. Dan laten we gewoon ieder zijn ding doen toch?!”

Kwartetje

Ik weet niet wat ik hoor. Ik heb dus een soort kwartetje gehad, maar ik weet er letterlijk niks meer van. En daarnaast heeft Joris het dus gewoon met een andere vrouw gedaan?! Terwijl ik voel dat ik boos word, weet ik ook dat ik eigenlijk niet boos kán worden. Ik heb immers weer seks gehad met Tommy en nog wel náást Joris. Wat is dit voor situatie…?

Als Joris merkt dat ik niet echt heel erg om kan lachen fronst hij zijn wenkbrauw. „Maudje, het is toch niet erg?! We hebben er allemaal van genoten. Het was gewoon een wilde avond; niemand die het er volgende week nog over heeft ofzo, hoor! En dit blijft allemaal tussen ons toch? Maak er niet een big deal van!” Ik kijk hem bedenkelijk aan, maar kan niet zeggen dat het gevoel dat ik op het moment heb echt in de categorie ‘genoten’ valt. Eerder compleet in de war. „Ik eh… Ik denk dat ik toch even langs een vriendin ga. Sorry Joor”, besluit ik, terwijl ik hem een kus geef en hem verbouwereerd bij het metrostation achterlaat.

Lees ook: #180 ‘In wat voor bizarre situatie ben ik nu weer terechtgekomen…’

Weinig aandacht

De hele week heb ik alleen contact met Tommy. Ik merk dat er vanuit Joris weinig aandacht aan mij geschonken wordt, maar vind het niet erg. Blijkbaar heeft die wilde avond die ik heb gehad Tommy wel goed gedaan, al weet ik er zelf niks meer van. Ik voel dat ik behoefte heb aan oud en vertrouwd. Op de een of andere manier is Joris meer stout en brengt hij me gewoon in hele aparte situaties. Misschien is hij toch niet zulk ideaal boyfriend material als ik de laatste weken in mijn hoofd had. Eerder gewoon spannend en ondeugend. Maar is dat wat ik nodig heb?

Het is vrijdag een week na Oud & Nieuw en ik ben net op mijn kamer mijn kledingkast aan het uitzoeken als ik hoor dat ik een appje binnenkrijg. Ik zie dat ik de persoon die me appt niet in mijn contactenlijst heb staan en open nieuwsgierig het gesprek. Maar van de tekst die er staat krijg ik het Spaans benauwd…

‘Hey Maud, dit is Liya, het meisje van Oud en Nieuw… Haha. Eh, ik heb niet zulk leuk nieuws. Ik heb net een coronatest gedaan en hij is positief. En aangezien wij die avond flink hebben lopen zoenen…’

Lees ook: #179 ‘Ga ik met Oud en Nieuw naar een feestje?’