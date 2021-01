#180 ‘In wat voor bizarre situatie ben ik nu weer terechtgekomen…’

Maud vierde dit jaar voor het eerst kerst met gescheiden ouders. Wonder boven wonder waren de kerstdagen best heel gezellig. Maar haar eigen liefdesleven is nog steeds een puinhoop. Joris heeft haar gevraagd om naar een stiekem Oud & Nieuw-feestje te komen en ze mag Rochella meenemen. Maud kan wel een feestje gebruiken en neigt naar het voorstel van Joris. Totdat ze op een van de laatste dagen van een jaar een liefdesbrief van tien kantjes binnenkrijgt van Tommy… Met wie gaat ze het nieuwe jaar in?

Pfff, wat een avond was dat! Ik ben vast niet de enige die had gehoopt dat op 1 januari alles weer normaal zou zijn. Helaas is mijn liefdesleven nog steeds een puinhoop en ook corona bestaat nog steeds!

Waar zal ik beginnen? Een paar dagen na kerst kreeg ik een boekwerk van Tommy thuis gestuurd. Tien brieven met liefdesverklaringen. Ik wist wel dat Tommy een gevoelig type was, maar ik wist niet dat hij zó gevoelig was. Ik besef me nu pas dat ik zijn hart echt heb gebroken. Ondanks dat hij al een kindje heeft, wist hij dat hij met mij nog meer kinderen wilde, hij wilde zelfs met mij trouwen. „Ik heb je dit nooit eerder durven zeggen, omdat ik bang was dat ik je af zou schrikken, maar ik zou je zo graag ooit ten huwelijk willen vragen.” De brief stond vol met diepzinnige liefdesverklaringen en ik weet niet wat ik ermee aan moet. Het doet me pijn dat Tommy zoveel verdriet heeft en ergens vind ik het ook wel heel erg fijn dat Tommy zo gek op mij is. Wil ik hem wel echt kwijt?

Lees ook: #179 ‘Ga ik met Oud en Nieuw naar een feestje?’

Rochella en Jessie spelen zoals gewoonlijk weer voor duivel en engel. Volgens Rochella is het heel simpel: „Hou je nog van hem? Ben je nog verliefd en maakt hij je gelukkig? Dan blijf je bij hem. Anders is het over. Liefde kun je niet forceren.” Zij heeft makkelijk praten. En ja, ik hou van Tommy, hij heeft me gelukkig gemaakt. Maar ik weet niet of ik nog verliefd op hem ben.

Jessie is natuurlijk nog steeds Team Tommy. „Ja hij heeft het wel vaker gehad over een huwelijksaanzoek. Ik heb die jongen bijna een maand lang elke dag huilend aan de telefoon gehad. Wat weet je nou van Joris?”

De keuze blijft gewoon verschrikkelijk moeilijk en ondertussen bleef Joris mij maar opjutten om te komen naar zijn ‘illegale’ oud en nieuw feestje. Ik heb er nog over nagedacht om oud & nieuw gewoon alleen te vieren, maar dat vond ik ook wel erg triest. Op oudjaarsdag was het uiteindelijk Tommy en Joris die samen met een plan kwamen. Aangezien Tommy en Joris allebei niet gek zijn heb ik maar besloten om alles aan ze op te biechten. Tommy weet dat ik gevoelens heb voor Joris en Joris weet dat Tommy mij niet wilt laten gaan. Maar kennelijk doen ze er niet al te moeilijk over. Hoe dan? In wat voor bizarre situatie ben ik terecht gekomen?

Waarbij ik al tien verschillende doemscenario’s in mijn hoofd had, kwamen Tommy en Joris allebei met een makkelijke oplossing. „Maud, anders neem je Tommy toch ook gewoon mee? Weet je nog hoe leuk we het hebben gehad in Thailand?! Laten we er gewoon een leuk feestje van maken. Niet te moeilijk doen.”

Het eerste wat ik dacht is dat Joris dus toch niet voor mij wilt gaan. „Hoezo wil hij nou dat Tommy er ook bij is? Die twee haten elkaar toch?” Volgens Rochella moest ik er niet te zwaar aan tillen. „Kijk gewoon hoe de avond loopt.. misschien krijg je alsnog je langverwachte trio. Kom op Maud, ik heb zoveel zin in een feestje! We gaan gewoon!”

Gek genoeg reageerde ook Tommy heel volwassen op mijn voorstel. „Ik moet tot 23.45 draaien voor een livestream, maar daarna kan ik wel jullie kant opkomen. Misschien is het wel gezellig.. wat ga ik anders doen? Janken in bed?” Tommy is zijn zelfspot in ieder geval nog niet verloren.

Ik ging met buikpijn naar het feestje, mijn voorgevoel zei dat het zou uitlopen op een grote ruzie, maar niets was minder waar. Na twee gin tonics was ik alle stress vergeten. Het feestje vond plaats in een enorm huis in Amsterdam-Noord, waar we idealistisch gezien prima anderhalve meter afstand konden houden.

Maar om 00.00 uur pakte Joris me vol op mijn mond. Toen ik Rochella zocht om haar te knuffelen, zag ik dat ze aan het zoenen was met een van de vrienden van Joris. Volgens mij zat de sfeer er goed in. Iets na 00.00 uur kwam Tommy binnenwaaien. Ik had verwacht dat hij als een zielig muisje om mij heen zou dwarrelen, maar niets was minder waar. Tommy viel duidelijk in de smaak. Binnen no-time had hij de draaitafel geclaimd en stond hij te draaien en ook twee buurmeisjes van Joris stonden de rest van de avond om Tommy heen te draaien. Rond 01.00 uur vonden we het een goed idee om een klein beetje MDMA te nemen en vervolgens was de rest van de avond gewoon heel gezellig. Geen ruzie, geen geschreeuw, alleen maar dansen, praten, zingen en gek doen. Op een gegeven moment zag ik zelfs dat Tommy een van de meiden een kus op de mond gaf en genoeg voelde ik toen wel kleine steek van jaloezie. Zouden er dan toch nog wat vlinders ronddwarrelen voor Tommy?! Tommy bleef met mij flirten en ook Joris kon zijn handen niet van mij afhouden. En zo gebeurde het dat ik op 1 januari wakker werd in een groot bed met Joris, Tommy en een van die buurmeisjes naast me… En het erge is dat ik geen idee heb wat we nou allemaal hebben gedaan…

