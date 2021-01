Titel Dom Bontje voor minister die geen bont heeft gedragen

De oneervolle titel Dom Bontje 2020 is naar Carola Schouten gegaan. Opmerkelijk detail: deze minister draagt nooit bont.

Volgens de organisatie van ‘de wedstrijd’, Bont voor Dieren, stemde het Nederlandse publiek „riant en eensgezind” op de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Symbolische voordracht Dom Bontje

Carola Schouten was door Bont voor Dieren symbolisch genomineerd voor de inmiddels traditionele verkiezing. Dit omdat zij in tegenstelling tot de andere genomineerden niet werkelijk is gespot met bont. Zanger Gordon en presentator Koen Kardashian eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats.

De minister gaf na haar uitverkiezing direct sportief commentaar.

Minister Schouten over haar uitverkiezing als Dom Bontje: „Ik was er wel verbaasd over, want ik dacht altijd dat het was voor iemand die juist bont draagt. Ik heb gehoord dat jullie vonden dat het sluiten van de fokkerijen sneller moest, maar het is in Nederland zo dat als je een bedrijf beëindigt, dit wel volgens de regels moet. Iedereen mag stemmen wat hij of zij wil. Als jullie vinden dat ik het Domme Bontje ben, dan is dat zo.”

Wordt het Gordon, Carola Schouten, Koen Kardashian, Montana Meiland, Tur-G of toch Mary Borsato? Je hebt nog 31 uur om je stem uit te brengen voor Dom Bontje 2020! https://t.co/YjQwIFEPfM — Bont voor Dieren (@bontvoordieren) December 30, 2020

Volgens de ‘Bont’ en haar achterban staat de minister symbool voor het alsmaar voortdurende getouwtrek rondom het vreselijke lot van miljoenen nertsen in Nederland in 2020. „Direct na de eerste coronabesmettingen in april vorig jaar riepen we op tot directe sluiting van alle 126 nertsenfokkerijen. In twee weken tijd werd de petitie voor vervroegde sluiting bijna 20.000 keer ondertekend. Echter bleef akkoord tot sluiten veel te lang uit, waardoor miljoenen nertsen onnodig extra hebben geleden en het gevaar voor de volksgezondheid toenam.”

‘Dom Bontje’ voor minister terecht

Sandra Schoenmakers, directeur Bont voor Dieren: „Het is terecht dat het optreden van de minister wordt ‘bekroond’ met deze titel. Uiteindelijk zorgde het toenemende risico voor de volksgezondheid voor eerdere sluiting van de nertsenfokkerijen, maar het welzijn en het lot van de dieren leek niet belangrijk.”

Geen bont voor Carola Schouten

Dom Bontje minister Schouten is overigens niet van plan om ooit bont te dragen: „Ik heb daar nog nooit de aandrang toe gehad en ik geloof ook niet dat ik die zal gaan krijgen. Ik geloof ook dat we heel veel andere mooie spullen hebben zonder bont. Prima dat jullie je daar hard voor maken en daar ook aandacht voor vragen.”

Sinds 2004 gingen de volgende mensen (en een groep) haar als Dom Bontje voor: prinses Máxima, koningin Beatrix, Fatima Moreira de Melo, Gerard Joling, nogmaals koningin Beatrix, Yolanthe Cabau, Sylvie Meis, weer prinses Máxima, Viktor & Rolf, Natasja Froger, Mart Visser, de Nederlandse nertsenfokkers, Wilfred Genee, Famke Louise en Lil Kleine.

