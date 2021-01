Code Zwart voorlopig niet aan de orde, denkt ziekenhuisboegbeeld Ernst Kuipers

Ziekenhuizen hoeven voorlopig niet te kiezen welke patiënten ze nog opnemen en wie niet. Het aantal opgenomen coronapatiënten is aan het dalen en blijft voorlopig ook dalen, verwacht Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Nog meer ziekenhuisnieuws: ziekenhuizen willen helpen bij vaccineren. „Als er een moment komt waarbij we kunnen helpen, zijn we daar zeker toe bereid. Maar die vraag is nog niet gekomen.”

Eind januari liggen waarschijnlijk ongeveer 2000 coronapatiënten in de ziekenhuizen, tegen ruim 2600 nu en bijna 2900 vorige week.

Code zwart was in zicht

Rond de jaarwisseling behandelden de ziekenhuizen veel opgenomen patiënten. Bovendien waren er veel positieve tests, ook al waren de lockdownmaatregelen toen al twee weken van kracht. „Dan moet je je voorbereiden op waar het naartoe gaat. Bij inroostering wil je een week vooruitkijken. Dan moet je rekening houden met verdere stijging”, legt Kuipers uit. Intensivist Diederik Gommers, het andere ziekenhuisboegbeeld sinds corona, waarschuwde toen dat ziekenhuizen eind januari zouden moeten kiezen welke patiënten nog de moeite waard zijn om te behandelen. Dat wordt code zwart genoemd.



'Gisteren zei Diederik Gommers op BNR dat 'code zwart' dreigt als er niet snel iets gaat veranderen. Later herhaalde Gommers dat met Ernst Kuipers in Nieuwsuur. Dat er geen uitgebreide reactie van het Kabinet komt verrast Van den Bergh.’ #manmanman #recesinjebroekje — ⭐️ Mattnh ⭐️ (@Mattnh) January 1, 2021

Na die waarschuwingen begon het aantal besmettingen te dalen, en sinds ongeveer een week daalt ook de bezetting in de ziekenhuizen, ondanks een kleine opleving van vandaag. Kuipers: „Met de huidige ontwikkelingen komen we niet in de buurt van zo’n situatie. Dat kan wel veranderen als de Britse variant zich meer verspreidt.”

Druk blijft volgens Kuipers hoog

Ondanks de daling blijft de druk op de ziekenhuizen namelijk hoog, waarschuwt Kuipers, die eind vorig jaar nog een hommage op Twitter kreeg over zijn ziekenhuis-management.



I am happy that the hospitals in the #randstad are better managed. #homage to #ernstkuipers from @ErasmusMC. — Clean Air Pact (@cleanairpact) December 24, 2020

Er is nu nog weinig ruimte om een nieuwe golf patiënten op te vangen, en voorlopig is dus ook weinig ruimte om de lockdown te versoepelen. „We hebben drie keer een cruciaal moment gehad: half maart, half oktober en half december. Telkens zat er toen een knik omhoog in de bezetting. Half maart lagen honderd coronapatiënten op de intensive cares en stegen we tot ongekende hoogtes. Half oktober waren het er 300 en half december 500. Nu liggen 700 coronapatiënten op de ic’s. Je kunt je niet een ombuiging van de curve veroorloven.”

Boven de grens

Bovendien zitten de coronacijfers ver boven het niveau waarop überhaupt de alarmbellen afgaan. Dat is de zogeheten signaalwaarde van de overheid, die na de eerste golf was ingesteld. Die grens wordt overschreden wanneer er 7 besmettingen op elke 100.000 inwoners zijn. Dat komt neer op ongeveer 1200 positieve tests per etmaal. De laatste tijd zijn er gemiddeld meer dan 7000 nieuwe gevallen per dag. Ook de ziekenhuisopnames spelen mee. Het alarmniveau staat op 40 ziekenhuisopnames per dag, maar al sinds september zijn er meer dan 100 opnames per dag. Ook intensive cares zitten nog ver boven de grens van 10 opnames per dag.

Vaccinatiehulp ziekenhuizen

Ziekenhuizen zijn bereid om te helpen bij het vaccineren van grote groepen mensen, wanneer de huidige vaccinatierondes achter de rug zijn en meer mensen in aanmerking komen voor een prik. „Als er een moment komt waarbij we kunnen helpen, zijn we daar zeker toe bereid. Maar die vraag is nog niet gekomen”, liet Kuipers vandaag ook weten.

De vaccinatie is in Nederland begonnen met verpleeghuismedewerkers, artsen en verpleegkundigen van coronavleugels en intensive cares, en met ambulancepersoneel. Later komen ouderen en mensen met bestaande gezondheidsklachten aan de beurt, gevolgd door de rest van de bevolking.

De ziekenhuizen zelf kunnen meer medewerkers vaccineren dan eerder was verwacht. Ze hadden voldoende vaccin gekregen om ongeveer 33.000 mensen mee in te enten. Het blijkt echter mogelijk om meer uit een flesje te halen, met de inhoud van elk flacon kunnen niet vijf maar zes mensen worden gevaccineerd. Daardoor is er genoeg vaccin om 39.000 ziekenhuismedewerkers te vaccineren. Ziekenhuizen kunnen dan niet alleen hun vaste medewerkers op corona-afdelingen en ic’s inenten, maar ook de mensen die daar af en toe bijspringen.

Prik

Inmiddels hebben al meer dan 31.000 verpleegkundigen en artsen een eerste prik gekregen. Kuipers verwacht dat de 39.000e vaccinatie eind deze week wordt toegediend. Daarna moeten de ziekenhuizen wachten op een nieuwe voorraad.



Ik hoor net bij #Jinek dat er in sommige ziekenhuizen bij het vaccineren broodjes kroket worden uitgedeeld. Ik ga morgen lunchen in het UMC! ✌🏽 — andresodijk (@andresodijk) January 5, 2021

Kuipers benadrukt dat de vaccinaties pas net zijn begonnen en voorlopig nog geen groot effect zullen hebben. „Als je alle medewerkers van ziekenhuizen en verpleeghuizen bij elkaar optelt, zit je op 1 procent van de bevolking. Voor de druk op de ziekenhuizen zal dat nog niets doen.”

Kuipers over tweede prik

Mensen die het Pfizer-vaccin krijgen, moeten na drie weken een tweede prik krijgen om het effect te versterken. In Groot-Brittannië is de druk op ziekenhuizen zo gigantisch, dat de autoriteiten de tweede prik willen uitstellen. Dan kunnen meer mensen een eerste prik krijgen, zodat ze alvast een beetje beschermd zijn. In Nederland is dat voorlopig niet aan de orde, maar als de druk op ziekenhuizen zo groot wordt, is dat zeker het overwegen waard, stelt Kuipers.