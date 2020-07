#157 Mijn gescheiden ouders hebben nu een Instagram-fittie

Maud was op een illegaal feestje van Tommy, waar ze Kay en Sara heeft ontmoet. Een stelletje waar Maud zich tot aangetrokken voelt. Kay en Sara hadden allebei GHB op en leken Maud ook wel te zien zitten. Maar als ze Maud vragen om ‘iets leuks te gaan doen’, weet Maud niet hoe snel ze weg moet komen.

De volgende dag komt ze Kay tegen terwijl ze met Tommy is. Als Kay vraagt waarom Maud gisteravond zo snel weg was, krijgt Maud het Spaans benauwd. Ze voelt zich schuldig tegenover Tommy, maar net op het moment dat hij ongemakkelijke vragen begint te stellen wordt ze gebeld door haar vader…

Pff…. Elke keer als mijn vader of moeder belt, krijg ik een hartverzakking. Ze bellen de laatste tijd nooit meer voor de gezelligheid, maar altijd met problemen.

„Wat is er dan aan de hand, pap?,” vraag ik zo rustig mogelijk, terwijl ik in mijn hoofd alweer tien verschillende rampscenario’s heb bedacht.

„Nou, ik heb je moeder gezien, met die nieuwe slungel van haar. Ik zag heel veel foto’s. Wat een sukkel..”, aan de manier hoe mijn vader het verhaal vertelt, merk ik al gelijk dat hij gedronken heeft.

Mijn vader bleek een Instagram-account te hebben aangemaakt en is toen mijn moeder gaan volgen. Ik snap eerlijk gezegd wel dat hij daar kotsmisselijk van is geworden, want dat word ik de laatste tijd ook als ik haar verliefde puberfoto’s en kwijlerige stories voorbij zie komen.

Lullige reacties

Mijn moeder gedraagt zich echt als een puber en plaats de hele dag onzinnige foto’s van haar en haar nieuwe vriend. Excuse me, verloofde. ‘Ontbijt van mijn schatje’, ‘lekker wandelen met mijn lieverd’, ‘Kijk eens wat ik van mijn knapperd heb gehad’. En dan is het negen van de tien keer een kopje koffie of een bosje verlepte tulpen. Mijn vader heeft in zijn boosheid allerlei lullige reacties onder de foto’s gezet en mijn moeder heeft hem daarna geblokkeerd.

Ergens moet ik gewoon lachen. Dit is toch te bizar voor woorden. Mijn gescheiden ouders hebben nu een Instagram-fittie. Terwijl ik het verhaal van mijn vader aanhoor, app ik de buurvrouw. Ze is al flink op leeftijd en haar man heeft ook lange tijd een alcoholprobleem gehad. Vorige maand heeft ze gezegd dat ze een oogje in het zeil zou houden en ik denk dat dit zo’n noodsituatie is waarbij ik haar in moet schakelen. Daarna app ik mijn broertje met de vraag of hij snel bij mijn vader langs wilt gaan. Het wordt de hoogste tijd dat hij professionele hulp krijgt! Wat een gezeik ook allemaal..

Oelewapper

Die kartonpizza smaakt me nu al helemaal voor geen meter meer. Ik voel me brak, misselijk, verdrietig, eenzaam en gestresst tegelijk. Ik zou zo een week kunnen slapen. Nadat ik Tommy het hele verhaal heb uitgelegd, spring ik onder de warme douche om een beetje tot mezelf te komen. Volgens mij heb ik er wel een halfuur onder gestaan; als ik terugloop ligt Tommy al te slapen. Ik ben klaarwakker en scroll door mijn Instagram op zoek naar de berichtjes van mijn vader. ‘Wat een oelewapper!’ en ‘Wie koopt er nou paarse tulpen?’ zijn teksten die ik voorbij zie komen. Typisch ook, dat mijn moeder niet lijkt te weten hoe je die comments verwijdert. Stiekem moet ik wel een beetje lachen om de berichtjes van mijn vader. Het is onwijs kinderachtig, maar ze zijn een stuk onschuldiger dan ik dacht.

Ik verdwaal een beetje op Instagram en voordat ik het door heb kom ik op de pagina van Kay terecht. Hij noemt zichzelf oKAY onder zijn foto’s op Insta en ik moet lachen om al zijn droge selfies. Verder zie ik vooral veel reisfoto’s, foto’s van oude auto’s en cheesy foto’s van hem en Sara. Het ziet er allemaal perfect uit. Ik begin hem te volgen en leg dan mijn telefoon weg om een boek te lezen.

Kriebel

Als ik de volgende ochtend wakker word is Tommy al weg. Ik ga op zoek naar zijn jas en telefoon, maar ook die zijn nergens te vinden. Het is inmiddels ook al 11.00 uur, maar hij had op zijn minst kunnen laten weten waar hij was. Ik grijp mijn telefoon om te checken of ik een gemiste oproep heb van Tommy. Als ik mijn telefoon pak, schrik ik me wederom rot. Geen gemiste oproepen van Tommy, maar ik krijg gelijk een kriebel in mijn buik bij het volgende bericht..

„Hey knapperd! Ik moet de hele tijd aan je denken.. Wanneer zien we elkaar?”

