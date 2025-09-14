Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een dagelijkse ‘scheetwandeling’ doet wonderen voor je gezondheid (ja, écht)

In het openbaar een scheet laten is niet bepaald sociaal geaccepteerd. Sterker nog: het levert je waarschijnlijk scheve gezichten op. Toch doe je er goed aan om af en toe op straat de boel te laten luchten. Een zogeheten ‘scheetwandeling’ zou namelijk tal van gezondheidsvoordelen hebben.

De ‘fart walk’ kent zijn oorsprong op sociale media. De Amerikaanse gezondheidsinfluencer Mairlyn Smith deelde een tijdje geleden een video waarin ze uitlegde dagelijks een scheetwandeling met haar man te maken. „We eten veel vezels, dus we zijn soms wat opgeblazen – iedereen heeft dat – en dus laten we scheten als we wandelen”, zo vertelde ze. Haar bekentenis kon op de nodige spot rekenen, maar wat blijkt nu? Zo’n scheetwandeling is daadwerkelijk goed voor je gezondheid!



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gezondheidsvoordelen van een scheetwandeling

Het is je vast al weleens opgevallen dat een wandeling na een stevige maaltijd vaak extra goed voelt. En daar is een reden voor. „Als je wandelt, span je je buikspieren aan”, zo legt gastro-enteroloog Niket Sonpal uit, die tevens universitair docent klinische geneeskunde is aan het Touro College of Osteopathic Medicine. „Dat stimuleert de doorstroming. Oftewel: het brengt de boel in beweging.”

Wandelen zorgt er als het ware voor dat je darmen bewegen en gemasseerd worden, waardoor gasvorming en opgehoopte lucht uit de darmen kunnen ontsnappen. Hiermee voorkom je buikpijn en een opgeblazen gevoel. Dat is ook de reden dat je een opgeblazen gevoel na een maaltijd sneller oplost met een wandeling dan wanneer je na het eten op de bank ploft.

Volgens Sonpal is een scheetwandeling heel goed voor je darmgezondheid. En een goede darmgezondheid is weer essentieel voor een efficiënte spijsvertering, een sterk immuunsysteem en zelfs je mentale gezondheid. Kortom: de scheetwandeling werkt nog heel lang door in je lichaam.

Wandelen en diabetes type 2

Daarnaast beweert Mairlyn in haar video dat wandelen na het avondeten het risico op diabetes type 2 kan verminderen, door je bloedsuiker te reguleren. Een bewering die volgens Sonpal in theorie klopt. „Nadat je hebt gegeten, begint je insuline te pieken in afwachting van de komst van dat eten. Maar wandelen verbruikt veel bloedsuiker, waardoor je insuline niet zo hoog blijft”, legt hij uit. „Je krijgt daarom niet die constante insulinepiek, die kan leiden tot diabetes type 2.” Toch is het belangrijk om hierbij te vermelden dat hier nog niet genoeg onderzoek naar is gedaan.

Diabetes type 2 herkennen Volgens het Diabetes Fonds is prediabetes „een sluipmoordenaar”, daarom heeft het Fonds een test gemaakt om te kijken of je risico loopt op diabetes en hoeveel dan. Diabetes type 2 zou je kunnen herkennen aan de volgende symptomen: Je bent moe

Je valt af

Je hebt veel dorst

Je moet veel plassen

Je hebt vaak blaasontsteking

Bij vrouwen: jeuk aan de schaamlippen

Bij mannen: vaak ontsteking van de eikel

Tips voor je scheetwandeling

Hoewel haar laatste bewering dus niet onderbouwd kan worden, is er wel zeker bewijs voor haar eerste bewering. Het kan dan ook geen kwaad om voortaan na het eten een scheetwandeling te gaan maken. En daarvoor heeft Sonpal nog wat handige tips:

Ga wandelen terwijl je nog aan het verteren bent (er is geen vaste regel, maar binnen 10 tot 60 minuten na het eten is een veilige optie).

Zorg ervoor dat je wandeling minstens 10 minuten duurt.

Je hoeft niet te hijgen of te puffen: het doel is om je darmen in beweging te houden, niet om enorm te zweten.

Kun je niet naar buiten omdat het regent? Probeer dan thuis een klusje te doen zoals stofzuigen of de was ophangen.

Reacties