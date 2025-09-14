Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe gaan andere landen om met de wolvenproblematiek?

De wolf roept heel wat controverse op. Natuurgebieden zijn afgesloten, honden worden aangevallen, schapen zijn gedood en er is zelfs een kind gebeten. In Nederland worden er maatregelen getroffen, zoals wolfwerende rasters. Ook wordt er gesproken om de wolf te laten afschieten. Hoe ziet het beleid er in andere landen uit? Metro zocht het uit.

Er zijn al heel wat incidenten voorgevallen: zo is er een kind gebeten en is een hond vermist geraakt na een bijtincident. Er gaan stemmen op om de wolf te laten afschieten. Voor Nederland is de wolf een relatief nieuw fenomeen. Maar andere Europese landen hebben er al langere tijd mee te maken.

Omgang met de wolf in andere landen

Duitsland: wolfwerende rasters

Duitsland geldt vaak als voorbeeld voor Nederland, omdat de wolf daar rond 2000 terugkeerde. In monitoringjaar 2023/24 werden er 209 roedels geteld. De soort is er, net als in Nederland, strikt beschermd, maar deelstaten kunnen ontheffingen verlenen om probleemwolven af te schieten, als zij vee aanvallen. Tegelijkertijd investeerde Duitsland fors in preventieve maatregelen, zoals afrasteringen.

Frankrijk: planmatig beheer en gereguleerd afschot

Frankrijk koos voor een nationaal ‘Plan loup’ (Wolvenplan, red.) waarin steun voor veehouders centraal staat. Elektrische afrasteringen en waakhonden worden ingezet om de wolf op afstand te houden. De populatie werd in 2023 geschat op circa duizend dieren.

De Franse overheid stelt jaarlijks een quotum vast voor het doden van wolven die herhaaldelijk aanvallen. Daarmee probeert Frankrijk een balans te vinden tussen bescherming van de wolf en de belangen van veehouders. Toch leidt het beleid geregeld tot felle discussies tussen natuurbeschermers en boerenorganisaties.

Italië: samenleven met de wolf uit traditie

In Italië zijn wolven nooit volledig verdwenen. Vooral in de Apennijnen en later ook in de Alpen bleven kleine populaties bestaan. De wolf is strikt beschermd, al komt illegale jacht nog altijd voor. Italianen hebben eeuwenlange ervaring met samenleven met wolven, waardoor traditionele methoden van kuddebescherming zoals herders en waakhonden, sterk aanwezig zijn.

Maar ook Italië ziet een sterke toename van het aantal wolven. Volgens een artikel in The Telegraph is de heropleving van de wolf in Italië sterker dan velen verwachtten. Boeren klagen over toegenomen vee-aanvallen en voelen zich onvoldoende beschermd, ondanks de wettelijke bescherming van de wolf.

Spanje: beschermen en jacht

In het noorden van Spanje leefden er altijd al grotere wolvenpopulaties. In 2021 besloot de regering de soort volledig te beschermen, waardoor jacht verboden werd. Maar in maart 2025 draaide het parlement dat besluit terug voor het noorden: gecontroleerde jacht is daar opnieuw toegestaan.

Het besluit kwam onder druk van boerenorganisaties. Zij wezen op de economische en emotionele schade door wolvenaanvallen. Natuurbeschermers waarschuwden echter dat de biodiversiteit ernstig in gevaar komt.

Scandinavië: wolfzones

In Noorwegen, Zweden en Finland leven slechts enkele honderden wolven. Noorwegen werkt met een officiële wolfzone: binnen dat gebied mogen wolven leven, buiten de zone wordt sneller afgeschoten. In Zweden worden regelmatig vergunningen verleend voor de jacht. Begin 2025 kregen jagers toestemming om 30 wolven te schieten in vijf gebieden.

Zwitserland: streng afschotbeleid

In tegenstelling tot een ander andere Europese landen, waaronder Nederland, geldt in Zwitserland een afschotbeleid. De wolf keerde in de jaren negentig terug in Zwitserland en verspreidde zich vervolgens langzaam over de Alpen.

De wolvenpopulatie groeide de laatste jaren sterk, wat leidde tot felle discussies tussen boeren, politici en natuurbeschermers. In 2024 koos de Zwitserse overheid voor een opvallende maatregel: preventieve afschot werd toegestaan.

Dat betekent dat wolven al mogen worden afgeschoten om toekomstige schade aan vee te voorkomen, ook als er nog geen aanvallen zijn geweest. Volgens voorstanders is dit de enige manier om boeren te beschermen en het draagvlak te behouden. Tegenstanders waarschuwen dat de wolf hierdoor nooit echt een plek in de natuur zal krijgen.

