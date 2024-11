Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verkouden? Dit is waarom je niet je neus moet snuiten

Grote kans dat je als kind hebt geleerd om je neus te snuiten wanneer deze verstopt is. Maar je neus snuiten is eigenlijk helemaal niet goed voor je. Voor je eigen gezondheid én die van anderen is het veel beter om je neus op te halen.

Hoesten, niezen en snotteren. Tijdens het griepseizoen gaan er heel wat zakdoekjes doorheen. Bij een fikse verkoudheid kan het dan ook als een echte opluchting voelen om je neus te snuiten, maar dat is niet zonder risico, zo stelt de wetenschap.

Meer druk bij snuiten

„Als je je neus snuit, haal je eerst diep adem en met een enorme kracht blaas je vervolgens die lucht naar buiten. Een deel van het snot blaas je dan naar buiten, maar een deel kan je ook je holtes in blazen”, legt KNO-arts Godelieve Damen van het Radboudumc uit in video van Universiteit van Nederland. „Met veel kracht kan je zelfs snot de buis van Eustahius (de verbinding tussen je neus en je oor, red.) in blazen. Als je pech hebt, krijg je hierdoor een bijholteontsteking of zelfs ontstekingen in je oor.”

Bovendien is de druk die ontstaat tijdens het snuiten van je neus schadelijk. Tijdens het snuiten zet je namelijk wel tien keer meer druk dan tijdens het ophalen van de neus. „Die druk is schadelijk. Je hebt kans dat je een bloedneus krijgt of dat er andere irritaties in de neus ontstaan.”

Neus ophalen beter ook voor gezondheid van andere

En niet alleen voor je eigen gezondheid is het beter om je neus op te halen in plaats van te snuiten. Ook voor de gezondheid van mensen om je heen is ophalen beter dan snuiten. „De kracht waarmee je tijdens het snuiten uitblaast, maakt dat de virusdeeltjes verspreiden”, aldus Damen.

Bij het ophalen van je neus gebeurt dit niet. „Wanneer je je neus ophaalt, zuig je hem als het ware leeg. De virusdeeltjes en het slijm gaan naar achteren, je keel in, waardoor je het kan wegslikken naar je maag.”

En die virusdeeltjes in je maag dan? Dat is geen probleem, aldus Damen. „Daar is onze maag gelukkig op toegerust. Onderdeel van je afweersysteem is ook het afbreken van de virussen die in je maag komen.”

Neusspray met xylometazoline

Maar wat nou als je neus écht helemaal dichtzit? „Dan moeten we gewoon iets extra’s doen, bijvoorbeeld het spayen van je neus”, zegt Damen. Ze plaatst daarbij wel de kanttekening dat je neusspray met xylometazoline beter niet langer dan een week kunt gebruiken. „Daarna kan je er afhankelijk van worden. Hoe vaker je het gebruikt, hoe korter het werkt en hoe harder je het nodig hebt.”

Als je na een week nog steeds verkouden bent, dan doe je er goed aan om een zoutoplossing te gebruiken. Damen: „Die mag je zo lang en zo vaak gebruiken als je wil.”

En wil je toch echt graag je neus snuiten, knijp dan niet één neusgat dicht. „Dan komt alle kracht op één kant en is er nog meer kans op schade”, legt Damen uit. „Als je moet snuiten, doe dit dan met beide neusgaten zodat de druk zich verdeelt.”

Reacties