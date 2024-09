Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog nooit zo weinig tienermoeders in Nederland, deze provincie telt de meeste

Nederland heeft een laagterecord gescoord als het gaat om tienermoeders. Ons land telde nooit eerder zo weinig meisjes die op (heel) jonge leeftijd zwanger raakten als nu. Begin dit jaar waren er 1250 tienermeisjes met een kind, in 2010 waren dat er nog ruim 3000. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers.

Volgens experts is het aantal tienermoeders onder meer afgenomen doordat tienermeisjes steeds vaker voor een spiraaltje kiezen. Die beschermt over het algemeen beter tegen zwangerschap, mede omdat je het niet kunt vergeten. Met de anticonceptiepil kan nog weleens een fout worden gemaakt. Metro dook onlangs in de anticonceptiepil, van de geschiedenis naar alternatieven en bijwerkingen. Veel meisjes en vrouwen laten de pil namelijk links liggen.

Aantal tienermoeders gedaald, maar Flevoland telt de meeste

Sinds 2011 zit anticonceptie in het basispakket van de zorgverzekering, wat ook een deel van de daling kan verklaren. Sinds de eeuwwisseling is het aantal tienermoeders bijna ieder jaar gedaald. Alleen in 2022 steeg het aantal licht.

In alle provincies en grootste gemeenten zijn er minder jonge moeders dan veertien jaar terug. In Noord-Holland en Noord-Brabant daalde het aantal tienermoeders sinds 2010 het hardst. In beide provincies nam het aantal met zo’n 70 procent af. Ook in het gros van de grootste gemeenten daalde dit aantal met soortgelijke percentages. Alleen in Den Haag bleef de afname met 49 procent iets achter op andere grote steden.

Naar verhouding telt Flevoland de meeste moeders onder de 20 jaar: 21 per 10.000 meisjes. De provincie Utrecht telt met 7 per 10.000 meisjes de minste. Landelijk hebben gemiddeld 13 op de 10.000 tienermeisjes een kind. Van de tien grootste gemeenten is dit aantal relatief het hoogst in Rotterdam.

