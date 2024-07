Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De ontwikkeling van gehoorproblemen bij jongeren

Steeds meer jongeren ontwikkelen gehoorproblemen. Vaak komt dat door het luisteren naar harde muziek, bijvoorbeeld door het luisteren via koptelefoons, het bijwonen van concerten of het dansen in nachtclubs of op festivals. Helaas zijn jongeren zich vaak niet bewust van de gevaren die deze harde geluiden met zich meebrengen voor hun gehoor.

Ondanks waarschuwingen en voorlichtingscampagnes blijft het aantal jongeren met gehoorschade stijgen. Het is belangrijk hier bewust van te zijn, want gehoorproblemen kunnen niet alleen fysieke, maar ook sociale en emotionele gevolgen hebben.

Beginnend gehoorverlies

Uit onderzoek van het Erasmus MC (2018) blijkt dat 1 op de 7 kinderen tussen 9 en 11 jaar al beginnend gehoorverlies heeft. Kinderen op deze leeftijd worden blootgesteld aan hard geluid door het gebruik van een koptelefoon of oortjes, bijvoorbeeld bij het luisteren naar muziek, gamen en filmpjes kijken. Op latere leeftijd komen daar ook de festivals en nachtclubs bij, waar veel jongeren zichzelf niet beschermen door oordoppen te dragen, wat resulteert in nog meer schade aan het gehoor. Ernstige gehoorschade kan er uiteindelijk toe leiden dat het gebruik van een gehoorapparaat noodzakelijk is.

Ontstaan gehoorschade

De trilhaartjes in het binnenoor verwerken continu geluid. Op natuurlijke wijze vermindert de werking van de stilhaartjes door slijtage, wat ervoor zorgt dat je langzaam slechthorend wordt. Bij harde geluiden, vanaf 80 decibel, kan het gehoor echter al eerder beschadigen. Door de geluidsdruk raken de trilhaartjes overbelast en gaan kapot.

Als voorbeeld, een brandweer met sirene produceert al 120 decibel en een vaatwasser 60 decibel. In het dagelijks leven worden we dus regelmatig blootgesteld aan harde geluiden. Zodra de trilhaartjes beschadigd zijn, geven ze geen informatie meer door aan de hersenen, waardoor je slechter gaat horen. Of ze geven verkeerde signalen door zoals een piep of ruis. De welbekende piep in je oren na een concert of clubbezoek is het eerste teken van gehoorschade.

Impact van gehoorbeschadiging

Neemt de gehoorschade ernstige vormen aan en is er een blijvende piep of ruis? Dan heb je te maken met tinnitus (oorsuizen). Andere vormen van gehoorschade zijn overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis), vervorming van geluid (distortie) en geluiden links en rechts verschillend horen (diplacusis). Gehoorschade heeft niet alleen invloed op het dagelijks leven, maar kan ook leiden tot sociale en emotionele problemen. Jongeren met gehoorproblemen kunnen moeite hebben met communiceren, wat hun sociale interacties en schoolprestaties kan beïnvloeden.

Benieuwd naar het niveau van jouw gehoor en de eventuele mate van gehoorverlies? Dit kun je laten vaststellen door een audicien. Ook kunnen zij passende oplossingen bieden. Soms kan een gehoorapparaat noodzakelijk zijn om het gehoor te verbeteren en de kwaliteit van leven te herstellen.

Gehoorproblemen voorkomen

Gehoorproblemen bij jongeren zijn een groeiend probleem dat aandacht vereist. Door bewuster om te gaan met geluid en preventieve maatregelen te nemen, kun je gehoorbeschadiging bij jongeren voorkomen. Er zijn verschillende manieren waarop je jouw gehoor kunt beschermen:

Gebruik oordoppen

Speciale oordoppen kunnen het volume van de muziek verminderen zonder de geluidskwaliteit aan te tasten.

Bij het luisteren naar muziek via koptelefoons of oordopjes is het belangrijk om het volume op een veilig niveau te houden.

Regelmatige pauzes tijdens blootstelling aan harde muziek kunnen helpen om het risico op gehoorbeschadiging te verminderen.

