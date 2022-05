Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is Moederdag: voor deze goede adviezen mag je haar dankbaar zijn

Geef je moeder vandaag maar een extra knuffel of kus en laat haar weten hoeveel je haar waardeert, want het is Moederdag! Als moeder bescherm je je kinderen en dat betekent ook dat je ze bombardeert met goedbedoelde adviezen. Wij vroegen onze lezers wat hun moeders hen hebben bijgebracht, en de resultaten liegen er niet om: we zijn heel wat wijzer dankzij onze moeders.

Van lief naar stoer of juist grappig: iedere moeder heeft wel zo haar eigen spreuk. „Wat gij niet wilt wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”, is een veelgehoorde klassieker waarmee ook onder onze Facebookpost gereageerd werd. „Als je niets aardigs te zeggen hebt, houd dan je mond”, is nog zo’n klassieker, en volgens Mieke „een hele goede en wijze les”.

Adviezen van mams

Naast lief zijn voor anderen, proberen onze moeders ons ook vooral bij te brengen dat we lief moeten zijn voor onszelf. En daar hoort bij dat je langzamerhand, als je ouder wordt, minder waarde hecht aan wat anderen van je denken. „Hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat merken dat mensen niet zo zoveel belangstelling voor je hebben als je dacht, en dat is zowel een tegenvaller als een enorme opluchting”, schrijft Cecile dan ook over het advies van haar moeder.

„Het komt altijd goed, altijd positief blijven”, is iets dat moeders hun kinderen ook vaak vertellen, of ze er nou zelf in geloven of niet. „Ook door de kleinste kieren en raampjes komen de zonnestralen”, voegt Skitchie daar aan toe.

En er is ook ruimte voor humor: „Ik denk dat het beter is dat je op jezelf gaat wonen”, kreeg een Metro-lezer als advies van haar moeder. Een ander hoorde „als het warm weer is, moet je goed blijven drinken, jongen”. „Nu, 51 jaar later, begrijp ik dat ze water bedoelt…”, schrijft Eric, die duidelijk van een goudgele rakker houdt.

Weer op Moederdag

We kunnen vandaag ook op prima weer rekenen, dus ga bijvoorbeeld een lekker stuk wandelen met je moeder of regel een picknick voor haar. Op Weeronline lezen we dat het overal droog blijft en dat een naar oost draaiende wind warmere lucht naar ons land blaast. Genieten! De temperaturen liggen rond de 16 graden in het noorden en 20 graden landinwaarts.