Komt de zomer er dan eindelijk aan? Zonnigere dagen op komst

Nadat de regen de afgelopen weken met bakken uit de hemel kwam, lijkt de tweede helft van juni een stuk zomerser te worden. Of de bikini en de strandhanddoek tevoorschijn kunnen komen, blijft nog even de vraag. Maar de kans dat het in ieder geval een stuk zonniger wordt, is groot.

Donderdag is het officieel zomer. Maar de afgelopen weken lijkt het wel herfst. Flinke windstoten en forse hoosbuien zijn aan de orde van de dag. Op verschillende plaatsen in onder andere Nederland, Duitsland, België en Frankrijk leidde dat zelfs (ernstige) wateroverlast. Weersextremen zullen steeds vaker voorkomen in de toekomst, en Metro zette onlangs al op een rij hoe je je daar op voorbereidt.

Maar voor de komende weken lijkt de extreme regenval plaats te maken voor mooie zonnigere dagen, meldt Weeronline. En dat is maar goed ook voor de vele festivalgangers, want er staan grote festivals op de planning, zoals Pinkpop, Defqon en Concert at Sea. En de kans is groot dat zij de regenponcho thuis kunnen laten.

Zomersere temperaturen

Of de temperaturen ook flink zomers worden is nog niet duidelijk, maar de temperatuur gaat wel omhoog. Zo fris als de afgelopen weken wordt het volgens Weeronline de komende tijd in ieder geval niet meer. Het kwik tikt komende week op de Wadden normale waarden aan rond 18 graden en in het zuidoosten van het land kan het 22 graden worden. Wel blijft de kans op een bui bestaan.

Vanaf eind juni lijkt droog en zonnig weer de overhand te krijgen, verwacht Weeronline. Een lokale regen- en onweersbui blijft mogelijk, maar het overwegend kletsnatte en sombere weer van afgelopen weken lijkt dan voorbij. Omdat het nog onduidelijk is vanuit welke hoek de wind gaat waaien, is het nog onzeker hoe warm het hierbij wordt. Bij een zuiden- tot zuidoostenwind is er kans op zomerse waarden van 25 graden of meer, bij een wind vanaf zee zal het niet warmer worden dan 19 tot 23 graden. Dat is overigens normaal voor eind juni.

