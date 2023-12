Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuw onderzoek: ‘Verband tussen overmatig drinken light-frisdrank zwangerschap en autisme zonen’

Nieuw onderzoek toont verbanden aan tussen autistische jongens en de consumptie van light-frisdrank van hun moeder tijdens de zwangerschap. Een hogere inname van light-frisdrank van de moeder verhoogde het risico op autisme bij een zoon.

Autisme, ook wel bekend als autismespectrumstoornis, is een neurologische ontwikkelingsstoornis. Mensen met autisme ervaren vaak uitdagingen op het gebied van sociale interactie, communicatie, prikkelverwerking en omgang met gevoelens. De term spectrum staat voor de grote variatie in symptomen en autisme-vormen. De impact op het dagelijks functioneren verschilt dan ook sterk per persoon.

Wellicht ken je de documentaire over de autistische Kees Momma? Daarin wordt duidelijk hoe het leven met autisme eruit kan zien.

Onderzoek naar autisme en moeders

Het psychologie platform Psypost schrijft over het nieuwe onderzoek. De afgelopen veertig jaar nam het aantal kinderen met autisme namelijk behoorlijk toe. Dat heeft onder meer te maken met betere testen en diagnostiek. Maar wetenschappers onderzoeken ook of eventuele andere factoren van invloed kunnen zijn.

Veel onderzoekers richten zich op de omstandigheden tijdens de zwangerschap. Zij observeren leefstijl en voedingsgewoonten van de moeders. Zo toont eerder onderzoek aan dat de inname van foliumzuur, omega-6-vetzuren en nog een aantal andere stoffen tijdens de zwangerschap het risico op autisme bij het kind verminderen.

Aspartaam in light-frisdrank

Maar er zijn ook stoffen die het risico op autisme zouden verhogen, blijkt uit nieuw onderzoek. Zoals een hogere inname methanol, dat in voeding zit waar aspartaam (kunstmatige zoetstof) aan wordt toegevoegd.

Aspartaam tref je voornamelijk in light-frisdranken. En daarom wilden de onderzoekers bekijken of de consumptie van light-frisdrank tijdens de zwangerschap een verband heeft met autisme. Het risico op autisme is overigens vier keer hoger bij jongens dan bij meisjes.

Light-frisdrank tijdens zwangerschap

Maar hoe onderzoek je zoiets? Aan de studie deden 235 families mee, waarvan minstens één kind gediagnosticeerd is met autisme. Ook deden 121 gezinnen mee die geen autistische kinderen hebben.

Ouders deelden informatie over hun gezin en de eventuele autisme-vorm van hun kind. De moeders beantwoordden ook vragen over de consumptie van light-frisdranken gedurende de zwangerschap en borstvoeding.

Bevindingen

Wat bleek? Moeders met autistische zonen, dronken tijdens de zwangerschap drie keer meer light-frisdrank dan moeders zonder autistische zonen. Bij dochters was dit niet het geval. Een hoge inname van aspartaam komt volgens de onderzoekers neer op meer dan één blikje light-frisdrank per dag.

Eerdere onderzoeken tonen overigens verbanden aan tussen light-frisdranken tijdens de zwangerschap en een verhoogde kans op vroeggeboorte of hart- en vaatziekten bij de baby. Volgens de onderzoekers roepen deze nieuwe bevindingen zorgen op voor de potentiële neurologische gevolgen bij kinderen.

Kanttekeningen onderzoek

Wel benadrukken de onderzoekers dat er verbanden kunnen worden gelegd tussen aspartaam tijdens zwangerschap en het risico op autisme bij de baby, maar dat er geen oorzaak-gevolg-conclusie getrokken kan worden. Daarnaast beantwoordden de moeders tijdens dit onderzoek vragen op basis van hun herinneringen. Verder onderzoek dat de consumptie van dergelijke dranken bij zwangere vrouwen rechtstreeks volgt, kan andere resultaten opleveren.

