Meer dan 20.000 doden in Gazastrook sinds oorlog Israël-Hamas

In de Gazastrook zijn meer dan 20.000 doden gevallen sinds de oorlog tussen Israël en Hamas is uitgebroken, zegt het gezondheidsministerie van Hamas in Gaza. Het dodental van die autoriteiten wordt over het algemeen gezien als betrouwbaar.

Op 7 oktober viel Hamas Israël aan en doodde daarbij ongeveer 1200 mensen. Sindsdien heeft Israël de Gazastrook vrijwel onophoudelijk gebombardeerd en is het gebied later ook met troepen binnengevallen. Eind november was er een week lang een tijdelijk staakt-het-vuren voor de uitwisseling van gijzelaars en gevangenen, maar daarna zijn de gevechten weer in alle hevigheid opgelaaid.

Volgens Hamas zijn onder de doden zo’n 8000 kinderen en 6200 vrouwen.

ANP

