Niks doen is een kunst: durf jij je expres vervelen aan?

Wat gebeurt er als je je opzettelijk gaat vervelen? De inspirator ‘Life Of Riza‘ onderzocht dit door zelf het experiment aan te gaan.

Verveling is een meestal ongewenst gevoel dat we liever uit de weg gaan (maar niet altijd). Zo voelen we continu de behoefte om onszelf te entertainen. Als we even niks te doen hebben, pakken we voor het gemak onze telefoon erbij.

Niks doen lijken we dus als iets slechts te zien, maar is de gewoonte om al onze tijd volledig op te vullen dan wel veel beter?

Het experiment van niks doen: wat doet verveling met ons?

De youtuber ‘Life Of Riza‘ bedacht een experiment: voor een week lang ging ze één à twee uur per dag zichzelf vervelen. In eerste instantie wilde ze erachter komen hoe dat onze creativiteit beïnvloedt, maar op meerdere gebieden heeft verveling gevolgen.

Terwijl Riza besloot om echt niks te gaan doen, merkte ze dat ze dat maar twee minuten volhield. Daarna pakte ze uit gewoonte al haar telefoon. Gek vindt ze dat eigenlijk. In het experiment geldt voor Riza op haar telefoon zitten niet als ‘vervelen’, maar je vervelen hoeft ook weer niet te betekenen dat je helemaal niks doet.

Onder de term ‘vervelen’ vallen voor haar juist de alledaagse dingen waarbij je niet naar je mobiel grijpt om de tijd voorbij te laten gaan. Het is een staat waarin je niet gestimuleerd wordt om echt iets te doen. De afwas doen kan daar ook onder horen, net zoals kleren opvouwen of een rondje buiten wandelen.

Verveling doet iets met onze mentale staat (en het is positief!)

Riza is tot nieuwe inzichten gekomen door zichzelf over te geven aan de verveling in plaats van automatisch op zoek te gaan naar afleiding. Ze vertelde in het Engels: ‘Zoiets simpels als de tijd nemen om even op de rem te drukken en ‘niks’ te doen, kost focus en intentie’. Het experiment werd steeds gemakkelijker en na een week kon ze het echt omarmen.

Soms voelde het oncomfortabel, het gevoel dat ze de ‘stilte’ moest opvullen terwijl ze alleen met haar gedachten was. Toch voelde het ook heel goed voor haar om te leven zonder te switchen van apparaat naar apparaat. Ze kreeg het gevoel dat ze meer in de echte wereld leefde.

Alleen aan je gedachtes overgelaten worden zonder te grijpen naar afleidingen zoals social media, vertelt je ook hoe je je echt voelt en dat is iets wat we mogen omarmen. Je geeft jezelf de ruimte om na te denken en neemt echt de tijd voor jezelf.



Niks doen als een dopaminedetox

Voor Riza had het experiment iets weg van een dopaminedetox.

In ons leven worden we continu overvallen met prikkels, onder andere op social media. Er komt veel op ons af en dat kan overweldigend zijn. Nu we dus steeds drukker bezig zijn met productief te ‘moeten’ zijn, vindt Riza dat we juist vaker een momentje mogen pakken om ons te vervelen. Op die manier krijg je de kans om de wereld om je heen ook even te observeren.

Het is grappig dat we niet streven naar verveling, terwijl de problemen die we hebben juist ontstaan doordat we te veel van alles doen.

Er zijn te veel mogelijkheden en te veel opties volgens haar. Dat kan dus overweldigend zijn.

Verveling maakt ons creatief

In het boek van Austin Kleon, Steal like an Artist, las zij de volgende twee zinnen: ‘Neem de tijd om je te vervelen‘ en ‘Creatieve mensen hebben tijd nodig om te zitten en even niets te doen’. Kan ze deze opvattingen omarmen na haar experiment? Zeker! Vanuit een creatief standpunt, kan verveling namelijk ook iets heel goeds zijn. Zie het als een alternatief perspectief op creativiteit.

De behoefte om onszelf altijd te entertainen, leidt ons af van onze creativiteit. Er gebeurt namelijk iets interessants als je in een staat bent dat je even niet gestimuleerd wordt om iets te doen.

Ons brein krijgt de kans om op onderzoek uit te gaan, om creatief te worden, om te zoeken naar oplossingen en ideeën te laten opbloeien.

Als je onder de douche staat of onderweg bent naar werk, kom je vaak ook op goede ideeën. Je lichaam gaat op de automatische piloot en onze gedachten dwalen af. Zo werkt dat ook met verveling.

Omarm de alledaagsheid

We doen veel moeite om onze tijd volledig te vullen en daar kunnen we dus zeker wat van leren. Door even ‘niks te doen’, sta je meer stil bij je eigen gevoel en de wereld om je heen en het bevordert je creativiteit! In plaats van naar je mobiel te grijpen, kan je de alledaagsheid dus ook omarmen en ontdekken wat het met je doet.

