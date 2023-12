Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Poetin: oproep aan vrouwen om mannenwerk te doen

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrouwen opgeroepen te gaan werken in sectoren waarin voornamelijk mannen actief zijn. Rusland zit met een arbeiderstekort, onder andere doordat mannen in groten getale zijn gemobiliseerd voor de oorlog met Oekraïne.

„Vrouwen vormen een enorme reserve voor Rusland. In sectoren waar ze nog niet werken, moeten zij hun potentie volledig benutten”, stelde Poetin. Hij sprak zijn lof uit over vrouwen die in de luchtmacht worden opgeleid tot piloot. „Volgens de minister van Defensie doen ze het uitstekend, terwijl het altijd als een mannenbaan werd gezien”, aldus Poetin.

Hoewel de president meer vrouwen in door mannen gedomineerde sectoren wil zien, zei Poetin dat vrouwen wel rekening moeten houden met de „beperkingen, zoals wat betreft gezondheid, anatomie en misschien familie”. Poetin zinspeelde daarmee op traditionele waarden waar de president voor op zegt te komen. Met name sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, laat de president zich conservatiever uit over bijvoorbeeld de rol van vrouwen in de familie.

Rusland heeft al lange tijd een laag geboortecijfer, wat ook een reden voor het huidige arbeiderstekort is.

