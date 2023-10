Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is goed je soms te vervelen, psycholoog legt uit waarom

We associëren verveling vaak met iets negatiefs: het betekent dat we niet weten wat te doen en dat levert weer een gevoel van onrust op. Maar je vervelen is niet altijd slecht, als je het psycholoog Shanice van Dijk vraagt.

We zouden ons allemaal wat vaker moeten vervelen, vindt Shanice van Dijk van iPractice. Zeker jongere generaties in de tijd van nu kunnen die verveling volgens haar wel gebruiken.

Verveling is niet altijd slecht, zegt deze psycholoog

De wereld is drukker dan ooit en dat levert de hele dag door ontelbaar veel prikkels op. Voor jonge generaties is er de prestatiedruk, dan zijn er sociale activiteiten, het gevoel er goed uit te willen zien en ook nog de telefoon die constant om aandacht vraagt. Van Dijk: „Het brein raakt gewend aan al die prikkels. Wanneer je even stilzit en niets doet, worden ze gemist.”

Doordat je brein moet wennen aan een moment zonder prikkels, ontstaat er volgens de psycholoog onrust. „Mensen willen dat onrustige gevoel laten verdwijnen en pakken daarom onbewust hun telefoon erbij om te scrollen, of ze zetten gedachteloos een serie op Netflix op. Ze bestrijden onrust met onrustige activiteiten”, aldus Van Dijk.

En dat is precies wat je niet zou moeten doen als dat onrustige gevoel optreedt, zegt ze. „Je zou er dan juist even in moeten blijven hangen, want je brein geeft met het onrustige gevoel eigenlijk aan dat het even genoeg prikkels heeft gehad.”

Een prikkelarm of -vrij moment is dan hartstikke welkom. Niet alleen om tot rust te komen, maar ook om je creativiteit te bevorderen.

„Nieuwe ideeën komen namelijk sneller naar boven op een rustig moment, dan wanneer je op je telefoon scrolt”, legt de psycholoog uit. „Maak een wandeling in de natuur, drink een kop thee op de bank of start een meditatiesessie.”

De juiste balans

Verveling is dus minder slecht voor je dan je misschien denkt, maar Van Dijk plaatst er een belangrijke kanttekening bij. Het moet namelijk met mate zijn: „Verveling is goed, maar het betekent niet dat je de hele dag niets moet doen. De keerzijde van passief zijn is dat het moeilijker kan worden iets te ondernemen, naarmate je je langer verveelt. Dat kan leiden tot een lusteloos gevoel, sombere gedachten en eenzaamheid.”

Wie zich te vaak en te lang verveelt, haalt volgens Van Dijk minder voldoening uit zijn of haar dag. Momenten van niets doen zijn belangrijk in een drukke dag, maar het is zoeken naar de juiste balans.

Op zoek naar zingeving

Biedt verveling jou eerder die sombere gevoelens dan rust in je hoofd? Dan is het goed om hier actief mee aan de slag te gaan om niet in een vicieuze cirkel te belanden.

„Ga op zoek naar de zingeving in jouw dag. Waar word je blij van? Waarvoor kom je wel graag van de bank af? Probeer nieuwe hobby’s of pak een oude hobby juist opnieuw op. Doe eens iets wat je normaal niet doet: uit je comfortzone stappen zorgt ervoor dat verveling niet vervelend wordt”, luidt Van Dijks advies.

