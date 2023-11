Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Heb je ergens spijt van?’ Dit is het meest gegeven antwoord op het sterfbed

Spijt komt vaak achteraf. En dat concludeert ook psycholoog Michael Gervais. Op het sterfbed komt bij veel mensen hetzelfde onderwerp aan de orde, waar zij spijt van lijken te hebben. En dat hoeft volgens Gervais niet.

Het liefst leiden we natuurlijk een lang en gelukkig leven. Maar we ontkomen niet aan de dood. Gervais haalt tegenover het Amerikaanse CNBC de ervaringen van Bonnie Ware aan. Zij zorgde jarenlang voor mensen die op hun sterfbed lagen. Veel van haar cliënten waren ernstig ziek en beseften dat de laatste fase van hun leven was aangebroken.

Hiervan hebben de meeste mensen spijt in hun leven

Ware schreef er een boek over met de titel The Top Five Regrets of the Dying. Waarin ze, zoals de titel al omschrijft, vertelt van welke dingen mensen in hun leven veelal spijt kregen.

Op hun sterfbed vertelden namelijk veel van Wares cliënten over spijt in hun leven. Welk antwoord het meest genoemd werd? „Ik zou willen dat ik de moed had om een leven te leiden voor mezelf, in plaats van wat anderen van mij verwachtten.”

Spijt op sterftebed

Volgens Ware benadrukt dit het belang van het volgen van je dromen. „Probeer op z’n minst een paar dromen te realiseren, voordat het te laat is. Gezond zijn betekent vrijheid, maar dat realiseren maar weinig mensen zich, totdat ze het niet meer hebben.”

Gervais herkent de bevindingen van Ware ook in zijn praktijk. De dagelijkse bezigheden en orde van de dag, zorgen er volgens de psycholoog voor dat we vergeten wat belangrijk voor onszelf is. Volgens hem kan het besef van sterfelijkheid ervoor zorgen dat we ons bewust zijn van wat we waardevol in het leven vinden en hoe we onze tijd gebruiken. Daarnaast zorgt zo’n besef er volgens Gervais voor dat we ons realiseren dat we ons in deze maatschappij ook vaak bezighouden met lege en onbelangrijke bezigheden.

Likes en reacties krijgen en geven op social media? Het type auto dat je rijdt? Je druk maken omdat een vriend of vriendin je uit zijn of haar sociale kring gooit? Of wellicht omgaan met mensen als een verplichting? Dat zijn van die onbelangrijke bezigheden, volgens Gervais, die zorgen dat je de belangrijke zaken over het hoofd ziet.

Psycholoog: ‘Begin vandaag’

Volgens hem zorgt de realisatie dat we niet voor eeuwig leven, ervoor dat we focussen op wat we echt belangrijk vinden. Want volgens de psycholoog denk je bij een slechte diagnose in het ziekenhuis écht niet aan de hoge status die je hebt opgebouwd op de werkvloer.

Gervais benadrukt dat je niet hoeft te wachten om later terug te kijken en wenste dat je dingen anders had gedaan. „Je kunt vandaag met een schone lei beginnen. Vraag jezelf af: waar heb je spijt van op dit moment?”

Oefening

Wil je eigenlijk meer tijd doorbrengen met je kinderen? Kies je voor zekerheid in je huidige baan, maar ben je niet gelukkig? Dat zijn dingen waar je op latere leeftijd spijt van kunt krijgen, benadrukt Gervais.

Het grote verschil tussen nu en dan is volgens de psycholoog dat je er nu nog iets aan kunt veranderen. Hij reikt tot slot nog een simpele oefening aan. „Probeer eens bij het gedag zeggen van je dierbaren, te denken dat het de laatste keer is dat je ze ziet. Zeg gedag op een manier waarin je jouw dankbaarheid uitspreekt of laat zien, voor de tijd die jullie samen doorbrachten. Probeer het met één persoon uit, vandaag nog. Doe dat morgen met twee mensen en probeer er een dagelijkse gewoonte van te maken.”

