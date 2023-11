Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israël verwacht donderdag eerste vrijlatingen gijzelaars

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen verwacht dat donderdag de eerste gijzelaars door Hamas worden vrijgelaten. Hij zei dit in een vraaggesprek met de legerradio, maar zei niets over een tijdstip.

Er zijn geruchten in Israël dat de wapenstilstandsdeal die Israël en Hamas hebben gesloten dankzij bemiddeling van met name Qatar en Egypte om 04.00 uur (onze tijd) van kracht zou worden. Cohen wilde daar niets over zeggen. Andere meldingen uit de Gazastrook stellen dat een leidinggevende van de beweging Hamas zou hebben gesproken over een wapenstilstand vanaf 09.00 uur. Dit meldde onder meer The Times of Israël.

ANP

Reacties