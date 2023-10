Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Psycholoog Launspach: ‘Sociale media willen ons hoofd koloniseren’

Veel werknemers kampen met stressklachten; een risico voor de mentale gezondheid. In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we een beroepsexpert met vragen én gaan we in gesprek met een psycholoog. Want zorgen sociale media niet voor meer burn-outs?

In 2022 had 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud last van burn-outklachten, blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd om die cijfers serieus te nemen. Daarom brengen we iedere podcastaflevering een bezoek aan de psycholoog.

Thijs Launspach schreef verschillende boeken over stress en mentale gezondheid, heeft een eigen podcast en deelt wekelijks zijn inzichten in de krant. Dit keer leggen we hem de volgende stelling voor: social media zorgt voor meer burn-outs. Wat denkt hij daarover?

Social media en burn-outs

Een eventuele correlatie tussen burn-outs en social media is complex, begint Launspach. „Een burn-out krijg je van stelselmatig te veel stress hebben en te weinig ontspannen en herstellen tussen stressmomenten in”, vervolgt hij. We hebben te maken met verschillende stressfactoren: werk, een drukke gezinssituatie, ons sociale leven, maar ook door de technologie die we gebruiken.

Social media is erop gebouwd om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk aan de apps verslingerd raken, legt Launspach uit. Momenten waarop we zonder de apps even niets zouden doen, vullen we nu met een oneindige stroom TikTok-video’s en Instagram stories. „Die momenten hebben we juist even nodig om ons hoofd uit te zetten.”

„Dat is een van de redenen waarom social media bijdraagt aan stress in ons leven en die stress zorgt voor sommige mensen uiteindelijk voor een burn-out. Het is een soort tweetrapsraket. ”

In strijd tegen de socials

Het belangrijkste advies van Launspach, als jij het idee hebt dat social media je meer kwaad dan goed doet? „Denk na over welke positie je deze platforms in je leven wil geven. Ga er daarbij vanuit dat deze platforms een zo groot mogelijk deel van je hoofd willen koloniseren”, legt de psycholoog uit. Benieuwd naar de rest van zijn advies? Je hoort het in de nieuwste aflevering van De Werkvloer, te beluisteren via Apple podcast, Spotify en onderstaande link.

