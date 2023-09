Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kans maken op een Playstation 5, Airfryer, een Ninja Creami en meer? Stem dan op Metro

Ook fan van Metro, onze website en de artikelen waarmee jullie informeren en inspireren? Fijn! Die waardering kun je uiten door op ons te stemmen voor Website van het Jaar, een jaarlijkse verkiezing voor Рlogischerwijs Рde beste website(s) van Nederland. En het beste deel: je maakt kans op een Playstation 5, een Airfryer, een Ninja Creami (ijsmaker), skydive ter waarde van 200 euro ̩n een AirUp-starterspakket. Het enige dat jij hoeft te doen, is op ons stemmen. Dat kan via deze link.

Emerce en Multiscope organiseren elk jaar deze verkiezing, waarbij ze meerdere categorieën hanteren. Want de aller-aller-allerbeste website van Nederland is lastig te vinden, maar per subcategorie gaat dat een stuk makkelijker. Zo is er een categorie voor carrière, radio, shopping en natuurlijk nieuws, waar Metro onder valt. Onder de genomineerden vind je ook onze collega’s van Culy (food & beverages), Autovisie (sport) en Dumpert (media & entertainment). Voor elke categorie is een andere prijs, die op 24 november uitgereikt wordt tijdens een speciale awardshow.

Stem op Metro voor Website van het Jaar!

Geen vraag natuurlijk wie de prijs voor Nieuwswebsite van het Jaar moet winnen:Â Metro, logischerwijs. Via deze link kun je op ons stemmen. Je hebt tot en met vrijdag 20 oktober de tijd. Het gaat bij de winnaars niet alleen om populariteit, ook de kwaliteit doet ertoe. Daarom kun je, als je stemt, ook commentaar voor ons achterlaten. Wat doen we goed, wat kan er juist beter?

We zouden het enorm waarderen als je op ons stemt, zelfs al is het alleen maar om een verbeterpuntje (want die zijn er altijd) aan te merken. Dankjewel! Je kunt ook stemmen door op de foto hieronder te klikken.

