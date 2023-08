Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandse economie belandt in een recessie

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse economie met 0,3 procent is gekrompen tussen begin april en eind juni. Het is de tweede krimp op een rij waardoor we officieel spreken van een recessie. Ook geven we gemiddeld per huishouden 1,6 procent minder uit.

In het eerste kwartaal van 2023 daalde het bruto binnenlands product ook al met 0,4 procent. De daling komt vooral doordat we per huishouden dus minder uitgeven. Ook was ons handelssaldo lager en verkochten we minder spullen aan het buitenland. In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de economie ook al met 0,4 procent. De laatste keer dat de Nederlandse economie twee kwartalen achter elkaar kromp, was in de eerste helft van 2020, meldt het CBS. Dit kwam toen door de coronapandemie.

Hoe zit het met onze buurlanden?

De Nederlandse krimp van 0,3 procent valt op in vergelijking met de economische ontwikkeling in onze buurlanden. In Frankrijk en België groeide de economie in het tweede kwartaal van 2023 met respectievelijk 0,5 en 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De Duitse economie stagneerde met een groei van 0 procent. Gemiddeld bleef het bbp in de Europese Unie (EU) gelijk aan dat in het voorgaande kwartaal. De Britse economie groeide met 0,2 procent. Maar in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019, voor de corona pandemie, is het herstel van de Nederlandse economie echter sterker dan dat van de naburige landen en de EU gemiddeld. Benieuwd waarom de chocoladeletters duurder worden? Dat lees je hier.

De Nederlandse economie is twee kwartalen op rij gekrompen en juist nu zijn de juiste afwegingen en besluiten nodig in aanloop naar Prinsjesdag in september. Dat zegt demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) in een reactie op de meest recente cijfers, meldt het AD.

💶 Wat is een recessie? Recessie betekent letterlijk ‘teruggang’ of ‘terugval’. In de economie betekent dit dat de economische groei daalt en lager is dan gemiddeld. In de praktijk wordt meestal van een recessie gesproken als de groei van het bruto nationaal product gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen negatief is.