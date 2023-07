Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom avondmensen wellicht korter leven dan ochtendmensen

Nachtbrakers lopen een verhoogd risico op een vroegtijdige dood dan ochtendmensen. Dat is geen nieuws. Maar wáárom de avondmens meer kans maakt op vroegtijdig overlijden, bleef tot nog toe onbekend. Nu is er een antwoord.

Al sinds 2018 is bekend dat avondmensen 10 procent meer kans hebben op vroegtijdig overlijden dan ochtendmensen. Vóór die tijd wisten we al dat nachtuilen meer kans hebben op allerlei ziekten, maar later bleek zelfs dat de kans op vroegtijdig overlijden ook groter is. En nu weten we dankzij wetenschappelijk onderzoek welke oorzaak daarachter schuilgaat.

Weten dankzij wetenschap

Finse wetenschappers zijn namelijk in de oorzaak achter de verhoogde kans op vroegtijdig overlijden gedoken. In totaal zijn er ten behoeve van dit onderzoek zo’n 23.000 Finnen geanalyseerd, op basis van gegevens die zijn verzameld over een periode van 37 jaar. Hierbij is gekeken naar de studieachtergrond, het bmi, de duur van de nachtrust en het gebruik van alcohol en tabak. Tot de groep behoorden ruim 13.000 zelfbenoemde ochtendmensen en 10.000 zelfbenoemde avondmensen.

💡 Verhoogde kans op vroegtijdig overlijden Onderzoek uit 2018 toonde aan dat avondmensen een 10 procent verhoogde kans hebben op vroegtijdig overlijden. Dit onderzoek werd uitgevoerd op basis van gegevens van 433.000 Britten. Binnen dat onderzoek – uitgevoerd door Malcolm von Schantz en Kristen Knutson – konden nog geen uitspraken worden gedaan over de oorzaak van deze verhoogde kans op vroegtijdig sterven.

De oorzaken

Wat blijkt? Het is niet direct het slaapritme dat de grootste oorzaak lijkt te zijn van een vroegtijdig sterfbed. Uit het onderzoek blijkt dat avondmensen vaker roken en drinken. Die uitkomst is extra bevestigd doordat het onderzoek heeft uitgewezen dat de nachtdieren die geen alcohol drinken of roken niet het verhoogde risico hebben op een jong(er) sterfbed.

Het zijn dus niet de nachtelijke slaap- waakuren die het risico op vroegtijdig overlijden vergroten, maar de ongezonde(re) levensstijl die gepaard gaat met dit dag- en nachtritme. Goed nieuws dus, voor alle mensen die het gevoel hebben ‘s middags pas lekker te ontwaken en liever in de nacht leven dan overdag. Ben jij een avondmens, maar rook en drink je niet? Dan is er dus geen reden tot grote zorgen.