Hoe je volgens de wetenschap snel omtovert tot een machtig ochtendmens

Kom je ’s ochtends moeilijk uit je bed? Dan is er nu een oplossing volgens wetenschappers. Je kunt jezelf namelijk veranderen van nachtbraker tot ochtendmens.

Zelf heb ik er soms ook de nodige moeite mee: opstaan. Het liefst blijf ik nog even lekker liggen en snooze ik er op los. Ik strompel naar de douche, voordat ik pas onder het water echt wakker word. Gelukkig kan het allemaal simpeler volgens de wetenschap. Je kunt een ochtendmens wórden.

Van nachtbraker tot ochtendmens

Rafael Pelayo is slaapexpert aan de Stanford Universiteit. Hij gaf recent een interview aan Stanford Magazine. Hij vertelt daarin hoe je een ochtendmens wordt.

Volgens Pelayo is iedereen of ochtendmens of nachtbraker. Jouw genen bepalen dat. Die spelen namelijk een belangrijke rol in hoe je slaapt en wanneer je naar bed wil of opstaat. Toch kun je jezelf trainen om een ochtendmens te worden. Het vergt alleen wat oefening.

👨🏻‍🏫 Wie is Rafael Pelayo? Rafael Pelayo is klinisch professor op het gebied van psychiatrie en gedragswetenschap aan de Universiteit van Stanford. Hij heeft verschillende publicaties over slapen en slaapproblemen op zijn naam staan. In 2020 kwam zijn boek How to Sleep: The New Science-Based Solutions for Sleeping Through the Night uit.

Kies duidelijke tijdstippen voor opstaan en slapen

Als eerste is het belangrijk om het tijdstip te kiezen dat je wakker wil worden. Het is volgens Pelayo namelijk makkelijker om dat vast te zetten dan een tijd wanneer je naar bed gaat. En ja, daarin heeft hij duidelijk een punt.

Veel mensen denken namelijk dat het tijdstip wanneer je opstaat wordt bepaald door wanneer je gaat slapen, maar niets is minder waar. Je hersenen proberen te voorspellen wanneer zonsopgang en -ondergang is (dit gebeurt er trouwens als je minder dan zes uur slaapt).

Als je dat eenmaal bepaald hebt kun je jouw bedtijd bepalen om een ochtendmens te worden. Daarvoor moet je bepalen hoeveel uur slaap je wil. Pelayo raadt aan dat dit tussen de 7 en 9 uur ligt, zodat je jezelf fris voelt.

Niet snoozen

Dit is de fout die ik als anti-ochtendmens ook maak. Ik snooze er op los. Toch is dit geen goed idee. Je ruilt volgens Pelayo droomtijd in voor lichte slaap en dat is volgens hem een slechte deal. Je kunt beter meteen opstaan zodat je extra minuten hebt die niets uitmaken voor extra rust.

Een reden om op te staan

Je herkent het vast wel: je wordt wakker op het laatste moment omdat het echt niet anders kan. Denk bijvoorbeeld aan werk of studie. Volgens Pelayo is het goed om een prikkel te vinden om eerder op te staan. Geef jezelf een beloning, iets om naar uit te kijken.

Dat moet iets zijn waarbij je jouw lichaam blootstelt aan licht. Denk aan een wandeling, maar zelfs het spelen van een videogame helpt. Zo heb je meer motivatie om eerder op te staan. Om de inzet te verhogen, moet je die activiteit alleen op dat moment van de dag doen zodat het bijzonder wordt.

Geen stress

Ja dit punt om een ochtendmens te worden is makkelijker gezegd dan gedaan. Zonder stress slaap je beter en lig je niet de hele nacht wakker. Toch is het niet raar als je ’s nachts wakker wordt. Eigenlijk doet iedereen dat in zijn slaap, maar veel mensen hebben dit niet door. Met stress is dat anders. Dan ben je toch bezig met de punten die je dwarszitten.

Volgens Pelayo is dit iets wat we over hebben gehouden uit de evolutie. Toen moest de mens regelmatig wakker worden om zichzelf te beschermen tegen gevaar. Word dus niet boos als je wakker bent, want de boosheid is een groter probleem dan de slaap zelf.

Ga door

Ik moet toegeven, de laatste tip is een open deur. Je moet volgens Pelayo een doorzetter zijn. Dat betekent ruim zes weken wakker worden op het tijdstip dat je vooraf bepaalt. „Mensen doen dit voor drie of vier dagen en zeggen dat het dan niet werkt. Onze hersenen nemen veranderingen niet zo snel op.”