Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twee doden door legionellabesmetting in cv-ketel, hier moet je op letten

Sinds juli vorig jaar hebben zeker elf mensen legionella opgelopen, waarschijnlijk door toedoen van een cv-ketel van fabrikant Ferroli. Twee mensen zijn zelfs aan de gevolgen van de legionellabesmetting overleden. Hier moet je op letten om een legionellabesmetting door je cv-ketel te voorkomen.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn de besmettingen hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door twee typen combiketels van Ferroli. De werknemers die deze ketels hebben geïnstalleerd zijn inmiddels op de hoogte gesteld over de reinigingsmaatregelen die moeten worden genomen. Omdat niet alle ketels op tijd te traceren zijn, heeft Ferroli een waarschuwingsbericht op zijn website gezet.

Legionellabesmetting door cv-ketel

Ferroli en toezichthouder NVWA roepen mensen op hun ketel te laten reinigen. Het gaat om ketels van de typen BlueSense en BlueHelix die na 1 januari vorig jaar zijn gemaakt, de serienummers beginnen met cijfer 22 of 23.

Waar kun je op letten?

Als je een ketel hebt van Ferroli, dan kun je totdat de ketel nog niet is gereinigd het besmettingsrisico verkleinen. Hierbij gelden de volgende adviezen:

Zorg na het douchen dat er zo min mogelijk nevel vrijkomt. Als je die nevel inademt, kun je besmet raken met legionella.

Zet de combiketeltemperatuur voor leidingwater op ten minste 60 graden.

Laat een bubbelbad niet bubbelen.

Mensen kunnen ook gratis een legionella-veilige douchekop aanvragen bij Ferroli, maar de ketel moet dan nog steeds wel vervangen worden, meldt RTL Nieuws. Het RIVM heeft een speciale informatiepagina opgesteld met meer informatie.

Hoe zit het bij andere merken?

Het RIVM adviseert altijd om de cv-ketel op minstens 60 graden af te stellen. Maar er is geen reden tot extra ongerustheid voor mensen met een ander merk of type ketel dan hierboven specifiek genoemd.

Wat is legionella?

Legionella is een bacterie die overal in vochtige milieus kan voorkomen (bijvoorbeeld in leidingwater). Legionella ontstaat door een bacterie die groeit in water met een temperatuur van tussen de 20 en 50 graden. Zodra het water in minuscule waterdruppeltjes in de lucht komt, kun je de bacterie inademen en besmet raken. Op dat moment kunnen er problemen ontstaan in je longen. De meeste mensen worden niet ziek van legionella. Mocht je wel ziek worden, dan heb je vaak last van griepachtige klachten, in zeldzame gevallen kan een ernstige longontsteking ontstaan. Mensen met gezondheidsproblemen, ouderen en rokers lopen daardoor een groter risico om ernstig ziek te worden. Zo voorkom je een legionella-besmetting op vakantie.