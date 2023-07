Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 tekenen dat je veel te streng bent voor jezelf

We weten niet beter dan dat we overal hard onze best voor moeten doen, maar je kunt ook té streng voor jezelf zijn. Denk je ook vaak dat wat je hebt gedaan beter, sneller of mooier had kunnen zijn? Check hieronder de zeven tekenen dat je veel te streng voor jezelf bent.

Veel mensen vinden het normaal om de lat voor zichzelf hoog te leggen. Ze willen geen half werk leveren, dus het moet beter en sneller. Toch hoef je echt niet altijd zo te denken.

Ben jij te streng voor jezelf?

Bijna nooit tevreden

Jij bent eigenlijk nooit tevreden. Niet op het gebied van werk, niet op het gebied van je lichaam en ook op liefdesgebied kan het altijd beter. Jij vindt dat er altijd ruimte is voor verbetering, maar is dit ook echt zo? Vraag aan een buitenstaander, maar wel iemand die jou goed genoeg kent, hoe hij of zij daarover denkt. Is dit echt zo of ben je gewoon goed bezig? Dat laatste zal vast het geval zijn, dus dan kun je dat ook van hem of haar aannemen.

Fouten maken is een nachtmerrie

Moet je er niet aan denken om een fout te maken? Fouten maken zie jij direct als iets ergs. Je wil niemand teleurstellen. Je werkgever niet, je vrienden niet en je familie niet. Wanneer je zo bang bent om fouten te maken, ben je ook bang om te falen.

Je kunt hierdoor faalangst krijgen en dat moet je zien te voorkomen. Probeer het los te laten, want het is echt niet erg om eens een fout te maken.

Milder zijn voor anderen

Mensen die te streng zijn voor zichzelf, zijn dat vaak alleen voor zichzelf. Maakt jouw collega, familielid of vriend(in) een fout? Dan ben je daar veel minder streng voor en vind je het minder erg. Maar draai het eens om: wat nu als jij diezelfde fout had gemaakt? Dan had je het waarschijnlijk veel erger gevonden en niet zomaar geaccepteerd.

Persoonlijk opvatten

Krijg je kritiek op bijvoorbeeld je werk? Dan kun je die kritiek persoonlijk opvatten. Jij denkt meteen dat je als persoon faalt, en dat het vanaf nu echt beter moet. Natuurlijk is dit helemaal niet zo. Het enige wat je moet doen is de kritiek op je werk zien als een leerproces en het de volgende keer beter doen.

Het ligt aan jou

Als er iemand niet terugbelt, je geen gedag zegt of geen tijd heeft om iets voor je te doen, denk je al snel dat het aan jou ligt. Dit is niet het geval: misschien zit iemand slecht in zijn vel, zijn ze vergeten je te bellen of hebben ze het gewoon druk. Wat jij jezelf moet voorhouden, is dat als dit gebeurt, het niet aan jou ligt.

Moeilijk controle loslaten

Je vindt het moeilijk om de controle los te laten. Iets aan een ander overlaten? Echt niet. Jij bent altijd zelf in de weer om dingen te regelen om alles goed te laten verlopen.

Vergeet voor jezelf te zorgen

Als je een constante druk voelt en veel te streng bent voor jezelf, dan kan het niet anders dan dat je vergeet om voor jezelf te zorgen. Je eet ongezond, je neemt niet genoeg rust en je slaapt te weinig. Dit kan resulteren in lichamelijke klachten, die je maar al te graag negeert. Tijd om het streng zijn voor jezelf los te laten.